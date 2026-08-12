Buurman zag vlammenzee en trok kinderen uit bed bij grote brand Etten-Leur

"Dit is foute boel", dacht Stefan toen hij dinsdagnacht uit zijn raam keek aan de Hubertuslaan in Etten-Leur. Er woedde een grote brand in het huis van zijn buurvrouw. Zij bleek later nog op zolder te zijn en werd door de brandweer gered. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De ochtend na de brand is buurman Stefan nog duidelijk emotioneel.

Kinderen uit bed gehaald Toen hij vervolgens uit het raam keek, wist hij genoeg. Hij trok zijn drie kinderen snel uit bed en haastte zich met zijn gezin naar buiten. "Het gaat zo snel", zegt hij over het vuur dat hij zag. "Het duurde lang voordat de brandweer er was. Volgens mij pas na tien of vijftien minuten", zegt hij geëmotioneerd.

Stefan lag te slapen toen dinsdagnacht rond half een bij het huis van zijn buurvrouw brand uitbrak . "Het was dat mijn vrouw wakker werd van een harde knal", vertelt hij.

Hulpdiensten rukten groots uit. Dit kwam omdat de bewoner van het huis nog op zolder was. De brandweer heeft de vrouw daar weggehaald. Ze is daarna op straat gereanimeerd en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Stefan heeft de reanimatie zien gebeuren. "Dat was heftig om te zien", zegt hij. "Ik hoop dat mijn buurvrouw het goed maakt. Dat vind ik het belangrijkste nu." De vrouw was de enige die binnen was op het moment van de brand, laat een politiewoordvoerder weten. Volgens buurman Stefan zijn haar kinderen op vakantie.

Huizen beschadigd

Het huis heeft flinke schade en de tuin is volledig verwoest. Ook omliggende huizen zijn beschadigd. Zo ook het huis van de Stefan. Midden in de nacht is de buurman wel nog in zijn huis geweest, maar hij kon niet goed zien hoe het eruit zag. Het was donker. "Ik heb een paar spulletjes van mijn kinderen meegenomen."

Er zit een gat in zijn dak en ook zijn tuin is helemaal verwoest. Met zijn gezin verblijft hij nu ergens anders: "Momenteel mogen we niet terug. Ik moet even afwachten."

De politie doet ook woensdag nog volop onderzoek naar de oorzaak van de brand. Hierover is vooralsnog niets bekend.