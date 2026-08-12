'Wij zeggen smoelsjansen': dit is waarom Brabanders goed kunnen flirten

In het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde komt kandidaat Paul de Waal uit het grensdorp Putte met een wel hele Brabantse omschrijving voor flirten. "Wij zeggen gewoon smoelsjansen", lacht de goedlachse B&B-eigenaar. Seksuologe Anne Siemons uit Breda moet erg lachen om die term en ziet in de praktijk dat Brabanders van nature betere flirters zijn dan andere Nederlanders. "Onze no-nonsense mentaliteit helpt bij flirten", vertelt ze.

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is in volle gang. Puttenaar Paul, eigenaar van een B&B in het Spaanse Vidreres, windt er in de afleveringen geen doekjes om. Hij is op en top Brabander en dat schemert zelfs door in zijn manier van flirten, ziet de seksuologe. "Toen ik de term smoelsjansen hoorde, moest ik erg lachen. Ik wist meteen wat Paul daarmee bedoelde. Mijn vriend komt uit Noord-Holland en hij snapte er niks van", lacht Anne. Gezellig kletsen, elkaar goed in de ogen kijken en uitgebreid genieten van eten en drinken; het kunnen volgens de seksuologe allemaal vormen van smoelsjansen zijn, want je doet het immers met je smoel. En laten lekker ouwehoeren, diep oogcontact en lang tafelen nou net dingen zijn waar Brabanders heel goed in zijn.

"De wetenschap liegt niet: we flirten van nature beter."

"Ik ben bevooroordeeld, omdat ik zelf Brabander ben", lacht ze. "Maar de wetenschap liegt niet: wij flirten van nature beter dan andere Nederlanders." Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat Nederlanders het Brabants het meest sexy en verleidelijke accent vinden. "Brabanders zingen een beetje met hun stem. Het klinkt allemaal wat zachter en we nemen onszelf niet te serieus. Dat heeft allemaal positieve effecten op het verleiden van iemand."

'Gezellige' klik tussen Olof en Marian Van het Brabants als meest verleidelijke accent weten oud-kandidaten van B&B Vol Liefde, Marian Flooren uit Den Bosch en Olof Ormeling uit Vught, alles. Hoewel de twee geen liefde maar een hechte vriendschap vonden, klikte het wel meteen toen Olof Marian in 2023 opzocht in haar Portugese villa. "Iemand die zo heel bekakt praat daar zou ik gek van worden", lacht Marian. Daar sluit ook Olof zich bij aan. "Ik kwam als eerste man aan en je voelde meteen de Brabantse gezelligheid. Mensen uit het noorden zijn toch ander volk."

Marian en Olof vonden geen liefde in elkaar, maar wel een vriendschap (foto: ANP).

Jezelf niet te serieus nemen als je aan het flirten bent, is volgens seksuologe Anne erg belangrijk. "Je moet niet te zelfbewust zijn en denken 'o nee, hoe zie ik eruit'. Carnaval zit natuurlijk in ons bloed en daarmee durven we wat meer buiten de lijntjes te denken en helemaal onszelf te zijn. Die no-nonsense mentaliteit helpt bij het flirten." Daarnaast staan Brabanders volgens haar bekend om hun humor, wat een belangrijke vereiste is in het verleiden van een date. In een onderzoek van Greetz staan we ook nog eens in de top vijf van de meest romantische provincies door de vele kaartjes en cadeautjes die we geven. En de bourgondische levensstijl en de gastvrijheid van veel Brabanders doet wonderen voor het liefdesleven. "Lekker lang tafelen, tijd voor elkaar maken en elkaar goed in de ogen kijken, doet wonderen. Maar ook een drankje drinken samen kan de scherpe randjes er soms vanaf halen", legt de seksuologe uit. Mocht je erop los willen flirten tijdens een romantisch dinertje dan heeft Anne nog één laatste tip. "Ga in een hoek van negentig graden zitten en het liefst met de neuzen dezelfde kant op. Dat is psychologisch gezien beter dan wanneer je lijnrecht tegenover elkaar zit. Recht tegenover elkaar kan er eerder discussie ontstaan." In het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde gaat Puttenaar Paul de Waal op zoek naar de liefde in het Catalaanse Vidreres: