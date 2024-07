B&B Vol Liefde begint weer, zo gaat het met Olof en Marian

Miljoenen kijkers zitten deze maandagavond op de bank met de afstandsbediening in de hand, klaar voor het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. Het tv-programma van RTL, waarin alleenstaande eigenaren van een bed and breakfast op zoek gaan naar de liefde, is een heuse kijkcijferhit. Hoe gaat het met de Brabantse oud-deelnemers Marian en Olof en hoe kijken ze terug op hun deelname?

Marian uit Den Bosch was vorig jaar te zien in B&B Vol Liefde. Ze ontving verschillende leuke mannen, onder wie Olof uit Vught, in haar luxueuze onderkomen in Portugal. Geen van de heren wist het hart van de 70-jarige Marian te veroveren, maar momenteel is ze wél smoorverliefd, op Ronald. "Hij is veertien jaar jonger, maar dat vormt in ons geval geen struikelblok", vertelde ze eerder in De Telegraaf. "Hij is een zorgzame man, die veel liefde geeft aan mij."

Inmiddels heeft ze haar mooie villa in de Algarve verruild voor Den Bosch. Presentator Art Rooijakkers zocht de blondine op voor de reünie-uitzending van B&B Vol Liefde en werd hartelijk ontvangen door een stralende Marian en haar vriend. Even later was er nog een grote verrassing toen er werd aangebeld. Kandidaten Olof, Jan en Ed stonden voor de deur voor een plons in het zwembad en om de powerlady alle succes te wensen met haar nieuwe liefde.