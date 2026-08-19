Vrachtwagenchauffeur wil fuik bij Merwedebrug: 'Boete beschermt geen brug'

Vrachtwagenchauffeur Eric van der Molen heeft in een open brief zijn zorgen geuit over de situatie bij de Merwedebrug. Ondanks het verbod voor zwaar verkeer rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug op de A27. Hij vindt dat Rijkswaterstaat de verkeerssituatie bij de brug moet aanpassen en snapt niet dat het tot nu toe bij boetes blijft.

Het is sinds 18 juli verboden voor zware voertuigen om over de Merwedebrug te rijden. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is dermate verzwakt dat een dergelijk verbod nodig is. Rijkswaterstaat verwacht dat de situatie bij de Merwedebrug langer dan vier maanden duurt. Eric van der Molen werkt als vrachtwagenchauffeur bij Renewi in Purmerend en is bezorgd om de staat van de burg. Hij stelde naast de open brief vragen aan Rijkswaterstaat. "Rijkswaterstaat zegt dat zwaar verkeer vanwege de veiligheid niet over de brug mag rijden, maar vrachtwagens kunnen nog steeds de brug bereiken", zegt Van der Molen. "Een camera registreert de overtreding pas nadat het voertuig de brug al heeft belast. Dat vind ik moeilijk met elkaar te rijmen." Fuik

Van der Molen pleit daarom voor een fuik, waarbij het verkeer al ruim een kilometer vóór de laatste afrit voor de brug wordt verdeeld over twee gescheiden rijstroken. "De linkerrijstrook voor lichte voertuigen tot en met 3500 kilo die over de brug mogen. De rechterrijstrook voor zwaar verkeer en voor ander verkeer dat de afrit moet nemen. De afscheiding moet voorkomen dat een vrachtwagen na de splitsing alsnog richting de brug kan uitwijken."

Voor lijnbussen en hulpdiensten moet een gecontroleerde doorgang komen. "De technische uitwerking daarvan is uiteraard aan Rijkswaterstaat", zegt de vrachtwagenchauffeur. Imago

Zo'n fuik komt het imago van vrachtwagenchauffeurs volgens hem ten goede. "Door de terugkerende berichtgeving over vrachtwagens die ondanks het verbod de Merwedebrug oversteken, ontstaat het beeld dat chauffeurs massaal bewust de regels en de veiligheid negeren. Chauffeurs en vervoerders die het verbod wél naleven, omrijden en daarvoor extra tijd en kosten maken, blijven grotendeels buiten beeld." Opnieuw nadenken over aanpak

Hij begrijpt dat vlak na de afsluiting eerst is gekozen voor snel te plaatsen borden en cameratoezicht, maar Van der Molen vindt dat het nu tijd is opnieuw na te denken over de aanpak: "Ik wil vooral weten of een afsluiting is onderzocht en zo ja, waarom die is afgewezen." Ook vraagt hij zich af hoe veiligheid, doorstroming, uitvoerbaarheid en kosten zijn afgewogen. "Wanneer het streven 'nul zwaar verkeer' is, moet ook serieus een maatregel worden onderzocht die dat daadwerkelijk voorkomt." Op zijn open brief en vragen heeft Van der Molen nog geen antwoord gekregen. Hij hoopt dat zijn roep om aandacht ervoor zorgt dat Rijkswaterstaat in ieder geval opnieuw naar de aanpak kijkt. "Chauffeurs kunnen het verbod naleven, collega’s informeren en onduidelijke of onveilige situaties melden, maar wij kunnen de verkeersinrichting niet zelf veranderen."

Rijkswaterstaat begrijpt zorgen Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat ze nog niet kan ingaan op specifieke maatregelen als die Van der Molen voorstelt. "We begrijpen de zorgen van de chauffeur. We zien gelukkig dat het vrachtverkeer op de Merwedebrug Gorinchem al met ruim 95 procent is afgenomen (tot vorige week gemiddeld 570 vrachtwagens per werkdag). De al genomen maatregelen zoals bebording - waaronder waarschuwingsborden in tien talen bij grensovergangen en bij op- en afritten -, inzet van verkeersregelaars, cameraregistratie en handhaving in samenwerking met de politie hebben effect. Ook zijn we in nauw overleg met transportorganisaties, die hun achterban over de maatregelen informeren. Tegelijk stellen we dat het vrachtverkeer naar nul moet om de belasting op de brug te beperken en deze zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor het overige verkeer. We monitoren de situatie zorgvuldig en werken samen met stakeholders en omgeving verschillende scenario’s uit."