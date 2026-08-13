Tim (21) zet ijstraditie voort met eigen zaak en portie gezonde arrogantie

De 21-jarige Tim Kees uit Best is de vierde generatie van een bekende ijsfamilie. Hij studeert en heeft sinds dit jaar zijn eigen ijssalon Timmeez. “Het is niet te bevatten hoe lekker het loopt.” Met een portie gezonde ‘arrogantie’ runt hij zijn zaak en maakt hij video’s op social media. “Ze vinden mij erg knap en het ijs lekkerder dan in Italië”, lacht Tim terwijl hij een ijsje schept.

Een jaar geleden kwam het idee om een ijssalon te beginnen. “Het is een beetje uit de hand gelopen en groter geworden dan ik had bedacht.” Afgelopen maart opende Tim uiteindelijk zijn ijssalon Timmeez in Best. Heel ander leven als baas van een ijssalon

“Mijn overgrootopa zat al in het ijs, mijn opa begon ijssalon Kees in Geldrop en uiteindelijk heeft mijn oom die overgenomen en mijn vader ging ook verder in de ijswereld. Ik wilde die traditie voortzetten”, vertelt Tim trots. Sinds de opening heeft hij elke dag geld verdiend, een droomstart noemt hij het: “Het is eigenlijk niet te bevatten hoe lekker het loopt. En ik vind het ook zo leuk om te doen.” Maar als 21-jarige ondernemer heeft Tim een ander leven dan veel van zijn leeftijdsgenoten. Van maart tot oktober is het zes dagen in de week, zeker 12 uur per dag ijs maken en verkopen. Hard werken en ondertussen studeert Tim ook nog bedrijfskunde en foodbusiness aan de HAS in Den Bosch. “Ik ben op maandag vrij en dan kan ik wat met vrienden doen. Met af en toe een biertje erbij, want dat hoort er natuurlijk bij als 21-jarige. Maar ik moet vaak feestjes missen.”

Beetje arrogantie

Het is deze middag druk bij de ijssalon van Tim. Hoorntjes met net vers gedraaid crunchy caramel- en amarena-ijs vliegen over de toonbank. “Het is een leuk product om mee te werken. En mensen die een ijsje komen halen zijn meestal ook vrolijk of wij maken ze vrolijk met een ijsje.” “Ik heb eigenlijk nog nooit echt klachten gehad over het ijs. Dat klinkt een beetje arrogant hé?”, lacht Tim. “En dat wil ik niet zijn, maar mensen komen terug uit Italië en zeggen dat ze daar niet kunnen tippen aan ons ijs.” Toch een beetje arrogant dus. “Maar ik zeg niet dat ik het beter kan dan de Italianen", haast Tim zich te zeggen. "Ik ben er vooral trots op dat wij met Italianen vergeleken worden.”

Tim Kees en zijn broertje Max (foto: Noël van Hooft).

Niet alleen zijn ijssalon is populair, online gaat Tim ook viral. Bijna een half miljoen mensen hebben de video over Tim als jonge ondernemer al bekeken. “Dat komt door mijn broertje en zijn vriendin. Die zeggen wat ik moet doen. Ik vind de reacties vooral erg lachen. Ze vinden mij heel erg knap, en dat vind ik heel erg lief.” Het streelt het ego van de jonge ondernemer, toch is er nog niet om zijn telefoonnummer gevraagd. Baas van familie en goede vriend

"We maken zo’n vijftig bakken ijs per dag”, vertelt de jonge ijsmaker terwijl hij cookie- blauwe bes aan het maken is. “Gelukkig krijg ik heel veel hulp”, geeft hij aan. Zo bestaat een deel van zijn team uit familie. “Mijn broertje staat hier naast mij te scheppen. Zijn vriendin is er ook bij. En mijn vader en moeder helpen mee.” Daarbij is Tim ook de baas van één van zijn goede vrienden. Al noemt hij zichzelf niet 'de grote baas': "Ik ben best meegaand en ik luister naar ze.” Na het eerste jaar als ijs-ondernemer is hij er zeker nog niet klaar mee. Want uiteindelijk wil hij "groot" worden: "Veel geld verdienen met iets wat ik heel leuk vind.” Hij durft dan ook al voorzichtig te dromen over meer vestigingen van Timmeez. “Maar laten we het eerst maar even bij Best houden, het is al druk genoeg”, zegt hij met een glimlach terwijl hij nog een hoorntje volschept.