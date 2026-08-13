Zware bom op vliegbasis moet weg: gemeente sluit gebied hermetisch af

Een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog zit al meer dan 80 jaar in de bodem op vliegbasis Gilze-Rijen. Maar hij moet nu toch echt worden opgeruimd. Dat gaat gebeuren op zaterdag 19 september. Mensen moeten hun huis uit en wegen en luchtruim gaan dicht: uit voorzorg.

De bom is een zogenoemde duizendponder. Dat slaat op het gewicht: het is het zwaarste type vliegtuigbom dat gevonden wordt in Nederland. Het is een Amerikaanse vliegtuigbom die al op 6 oktober 2025 werd gevonden. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in het noordoosten van de vliegbasis, langs de N282 bij Hulten. Toen is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) besloten dat hij er veilig ligt. Om vervolgens een geschikt moment te kiezen om hem op te ruimen en dat alles goed voor te bereiden.

Ontruiming

En dat opruimen gebeurt dus op zaterdag 19 september. Voor het gebied waar de bom ligt, geldt op die dag vanaf kwart voor acht 's ochtends een noodverordening. Niemand mag er komen en zes huizen worden ontruimd. "Bewoners die binnen dit gebied wonen, zijn persoonlijk geïnformeerd. Hen is gevraagd voorbereidingen te treffen om op 19 september hun woning tijdelijk te verlaten", schrijft de gemeente Gilze en Rijen in een persbericht. Wegen dicht

De provinciale weg N282 wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Europalaan in Rijen, in de richting van Hulten en Tilburg. De provinciale weg N260A (Burgemeester Ballingsweg) wordt afgesloten tussen Hulten en de aansluiting op de N260. Ook het luchtruim gaat dicht. Dat betekent dat er niet gevlogen mag worden. Zweefvliegtuigen blijven aan de grond en er rijden ook geen bussen. "De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van de ochtend zijn afgerond. Daarna worden de maatregelen opgeheven", meldt de gemeente.