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LIVE 112-nieuws | Auto eindigt in sloot na politieachtervolging Noordhoek, bestuurder gewond | Man gestoken in huis in Oosterhout, slachtoffer zwaargewond
Vandaag om 05:46
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Liveblog
05:46
Auto eindigt in sloot na politieachtervolging Noordhoek, bestuurder gewond
Een politieachtervolging is donderdagavond geëindigd in een sloot in Noordhoek, bij Moerdijk. De achtervolging werd ingezet op de snelweg. Bij Noordhoek reed de bestuurder van de auto van de snelweg af, kwam op de Keeneweg terecht en reed vervolgens de Manciadijk op. Daar belandde hij met de auto in een weiland en kwam tot stilstand in een sloot.
05:37
Man gestoken in huis in Oosterhout, slachtoffer zwaargewond
Een man is donderdagnacht gestoken in een huis aan de Mercurius in Oosterhout. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli ingezet. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.
05:29
Explosie bij bedrijfsgebouw Breda: toegangsdeur ontzet, ruiten gesneuveld
Bij een bedrijfsgebouw aan de Zinkstraat in Breda is donderdagnacht een explosie geweest. Door de ontploffing raakte de toegangsdeur van het gebouwd ontzet en sneuvelden meerdere ruiten.
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