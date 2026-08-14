LIVE 112-nieuws | Auto eindigt in sloot na politieachtervolging Noordhoek, bestuurder gewond | Man gestoken in huis in Oosterhout, slachtoffer zwaargewond

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Een politieachtervolging is donderdagavond geëindigd in een sloot in Noordhoek, bij Moerdijk. De achtervolging werd ingezet op de snelweg. Bij Noordhoek reed de bestuurder van de auto van de snelweg af, kwam op de Keeneweg terecht en reed vervolgens de Manciadijk op. Daar belandde hij met de auto in een weiland en kwam tot stilstand in een sloot.

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