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Eerste boeren komen aan en 30 trekkers onderweg gespot

Vandaag om 07:42 • Aangepast vandaag om 07:59
Trekker met bord (Foto: Omroep Brabant)
Trekker met bord (Foto: Omroep Brabant)

De eerste boeren zijn vrijdagochtend aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch en er zijn nog veel tractoren onderweg. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Ongeveer dertig tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen, richting Den Bosch. Dat meldt persbureau ANP. 

Geen politiebegeleiding 
De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen, ziet een verslaggever. Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De voorste tractor heeft een bord met de tekst "Haagse stront steelt onze grond". De colonne wordt niet begeleid door de politie.

Provinciale Staten debatteren vrijdag over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. En ondanks de hitte wordt een grote opkomst verwacht van boeren die komen protesten. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht

Alle verhalen over de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina

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