Dit verwacht onze politiek verslaggever van het debat

Provinciale Staten debatteren vrijdag over het intrekken van de vergunningen van vijf pluimveehouders. En dat zal er hard aan toegaan, denkt onze politiek verslaggever Rick Lemmens.

"Rechtse oppositiepartijen zoals BBB, CDA, PVV en JA21 zijn fel tegen het intrekken van de vergunningen. Zij zullen zich, mede aangespoord voelend door het grote protest buiten, alles uit de kast halen om te voorkomen dat de vergunningen straks daadwerkelijk worden ingetrokken", denkt onze verslaggever. BBB mag als eerste aanvrager van het debat beginnen. Daarvoor spreken 21 mensen in, waaronder de vijf boeren.

Steken laten vallen

Ondertussen ziet ook de coalitie dat het college steken heeft laten vallen. Vooral waar het gaat om de communicatie met de boeren, moeten Gedeputeerde Staten vandaag echt nog eens duidelijk maken dat dat anders had gemoeten. Ook horen we dat coalitiepartijen willen dat de tijd tot 1 oktober (wanneer het college een besluit neemt) wordt gebruikt om alles opties toch nog een keer te bekijken. Zo hopen ze nu een beetje rust te creëren en dat het intrekken van de vergunningen straks misschien toch niet nodig blijkt."