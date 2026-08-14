Man (39) opgepakt voor geweld op camping, slachtoffer (47) is ook verdachte

Een 39-jarige man uit Rosmalen is maandag aangehouden voor bedreiging en mishandeling op camping 't Haasje in Dorst. Een 47-jarige man uit Andel raakte zondagavond zwaargewond door het geweld. De politie heeft het slachtoffer ook als verdachte aangemerkt en opgepakt voor bedreiging en mishandeling. Dat laat de politie vrijdag weten.

Zondagavond kreeg de politie een melding dat er zou zijn geschoten op de camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen rond half elf 's avonds aan bij de camping. De politie vond daar de zwaargewonde man uit Andel. "Onderzoek op de plaats delict wees uit dat hij gewond is geraakt tijdens een conflict in de relationele sfeer."

Er wordt nog onderzocht of er ook echt geschoten is, maar de politie heeft wel een kogelhuls gevonden. De verdachten zijn naar huis gestuurd, maar blijven verdachten in het onderzoek.