Lichaam vermiste Toon (78) uit Oosterhout gevonden: 'Intens verdrietig'

De vermiste Toon (78) uit Oosterhout is donderdagnacht overleden gevonden door medewerkers van het Nationaal Drone Team. Dat meldt de politie en de familie van Toon vrijdagmiddag. De man werd sinds zondag 2 augustus vermist. "Wij zijn intens verdrietig door het overlijden van Toon", zegt de familie.

Wat er met de man is gebeurd en waar hij gevonden is, is niet bekend. Toon vertrok die zondag rond half vier 's middags vanuit zijn huis in de wijk Slotjes-Oost. Zijn zoon Henk was kort daarvoor nog bij zijn vader geweest. “Toen ik na het boodschappen doen terugkwam, zat hij niet meer in zijn tuintje. Sindsdien is hij spoorloos.”

De 78-jarige man was afhankelijk van medicatie, slecht ter been en leed aan dementie. De familie heeft samen met vrijwilligers, het Search and Rescue Team, het Nationaal Drone Team en speciaal getrainde honden van Signi langs het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout en Dongen gezocht . Ook zijn duikers van de brandweer ingezet.

De familie heeft al die tijd gezocht met één vraag in het achterhoofd: "Hoe kan dit? Wellicht krijgen we geen antwoord op die vraag, maar we zijn wel opgelucht dat er nu duidelijkheid is. We zijn steeds reëel gebleven en hadden al rekening gehouden met deze allerslechtste uitkomst."

Ook laat de familie weten dat ze het mooi vinden dat zoveel mensen zich op vrijwillige basis heeft ingezet om te helpen zoeken. "Ook al is de uitkomst dan enorm triest en kunnen we alleen maar raden wat er is gebeurd. We willen die mensen allemaal vanuit de grond van ons hart bedanken. Nu rest voor ons het echte afscheid van Toon."