Vermiste Toon (78) uit Oosterhout overleden gevonden

De vermiste Toon (78) uit Oosterhout is overleden gevonden. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. De man werd sinds zondagmiddag vermist.

Wat er met de man is gebeurd en waar hij gevonden is, is nog niet bekend. Toon vertrok zondag rond half vier 's middags vanuit zijn huis in de wijk Slotjes-Oost. Zijn zoon Henk was kort daarvoor nog bij zijn vader geweest. “Toen ik na het boodschappen doen terugkwam, zat hij niet meer in zijn tuintje. Sindsdien is hij spoorloos.”

De 78-jarige man was afhankelijk van medicatie, slecht ter been en had last van dementie. De familie heeft samen met vrijwilligers en speciaal getrainde honden langs het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout en Dongen gezocht. Ook zijn duikers van de brandweer ingezet.

De politie bedankt iedereen die de afgelopen dagen naar Toon heeft uitgekeken. "Wij wensen zijn familie en andere nabestaanden veel sterkte toe."