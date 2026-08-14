Bekladdingen in Engelen: verdachte man (52) en vrouw (18) weer vrijgelaten

De man (52) en vrouw (18) die ervan verdacht worden huizen en voertuigen te hebben beklad in hun woonplaats Engelen zijn vrijgelaten. Ze werden opgepakt nadat de politie meldingen kreeg over bekladdingen, op onder meer auto's, met kwetsende teksten en scheldwoorden. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Volgens buurtbewoners zou het gaan om vader en dochter . Zij werden dinsdag bij een grote inval in een huis in Engelen gearresteerd. Ze worden er van verdacht dat ze in de nacht van zaterdag op zondag huizen en voertuigen hadden beklad met kwetsende teksten tegen de komst van een opvang voor asielzoekers.

Alleen de 52-jarige man is vrijdagmiddag voorgeleid voor de rechter. De officier van justitie had gevraagd de man 14 dagen vast te houden. De rechter-commissaris heeft dit verzoek afgewezen. Dat betekent dat de man vrij komt.

De 18-jarige vrouw is vrijdag niet voorgeleid. Zij is donderdag al vrijgelaten. Het tweetal blijft wel verdachten in de zaak. Het onderzoek van de politie gaat door.

Langer onrustig

In en rondom Engelen is het al maanden onrustig. In het oude politiebureau op bedrijventerrein De Vutter wil de gemeente vijftig minderjarige asielzoekers opvangen. Huizen in de buurt werden eerder al beklad met leuzen. Bij de geplande asielopvang ging een explosief af.