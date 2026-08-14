Man (52) die verdacht werd van bekladdingen in Engelen vrijgelaten

De man (52) die ervan verdacht werd huizen en voertuigen te hebben beklad in Engelen is vrijgelaten. Hij werd opgepakt nadat de politie meldingen kreeg over bekladdingen, op onder meer auto's, met kwetsende teksten en scheldwoorden.

Naast de man werd ook een 18-jarige vrouw dinsdagochtend bij een grote inval in een huis in Engelen gearresteerd. Ze werden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli huizen en voertuigen te hebben beklad met kwetsende teksten tegen de komst van een opvang voor asielzoekers.

Alleen de 52-jarige man is vrijdagmiddag voorgeleid voor de rechter. De officier van justitie had gevraagd de man 14 dagen vast te houden. De rechter-commissaris heeft dit verzoek afgewezen. Dit betekent dat de man vrij komt.

De vrouw is vandaag niet voorgeleid. Het is onbekend wat de relatie tussen de man en vrouw is.

Langer onrustig

In en rondom Engelen is het al maanden onrustig. In het oude politiebureau op bedrijventerrein De Vutter wil de gemeente vijftig minderjarige asielzoekers opvangen. Huizen in de buurt werden eerder al beklad met leuzen. Bij de geplande asielopvang ging een explosief af.