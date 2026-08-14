Ria V. stak zolder opzettelijk in brand, vindt rechter: celstraf en tbs

Ria V. (64) uit Eindhoven moet een jaar de gevangenis in omdat ze vorig jaar de zolder van haar huis in brand stak. Ook krijgt ze tbs met dwangverpleging. Dat meldt de rechtbank in Den Bosch vrijdag. Volgens de rechtbank is het duidelijk dat de vrouw de brand stichtte met opzet.

De zolder brandde helemaal uit . De vrouw woont in een rijtjeshuis en bracht daarmee ook haar buren in gevaar. Volgens de rechtbank is het te danken aan de brandweer dat de brand niet uitbreidde naar de andere huizen. Er kwam ook veel rook vrij, waar de bewoners van de naastgelegen huizen last van hadden.

Het leven werd Ria V. vorig jaar te veel. Ze slikte tweehonderd slaappillen en stak met behulp van benzine in een jerrycan haar vloerbedekking op zolder in brand. Ze ging naar bed, en werd een tijd later bewusteloos gevonden door de brandweer en gereanimeerd.

Volgens de rechtbank is er geen twijfel over mogelijk dat V. de brand opzettelijk stichtte. Zo gaf ze toe dat ze vóór de brandstichting de achterdeur van haar huis op een kiertje zette, zodat haar kat het huis uit kon. De rechter zegt dat dit erop wijst dat ze weloverwogen te werk is gegaan.

Volgens V. was het geen vooropgezet plan. “Ik dacht niet na over de gevolgen. Ik was toen absoluut niet helder”, zei ze tijdens de zitting. De advocaat van V. ziet de brandstichting niet als geweld, maar als een wanhoopsdaad. Dat doet volgens de rechtbank niks af aan het feit dat ze opzettelijk heeft gehandeld.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen heeft de vrouw last van waanbeelden en psychoses. Ze is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Ze had jarenlang problemen met eerdere buurtbewoners en werkgevers en is al vaker uit haar huis gezet.

Ook stond ze vrijdag terecht voor het bedreigen van buren met een vuurwapen, wat later een pepperspraypistool bleek te zijn. Het feit dat ze daarmee dreigde en het wapen zonder vergunning in bezit had, weegt ook mee in de straf.

V. zei tijdens de eerste zitting dat ze absoluut geen tbs met dwangverpleging wilde. Volgens de rechtbank ziet V. niet in dat ze psychische problemen heeft en vindt ze het niet nodig om daar hulp bij te krijgen. Daardoor verwacht de rechter dat een lichtere vorm van tbs niet zou werken en legt ze tbs met dwangverpleging op zonder maximale duur. Daarnaast krijgt V. een gevangenisstraf van een jaar.