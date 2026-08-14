Ex Peter Gillis krijgt in hoger beroep taakstraf voor rijden onder invloed

Nicol Kremers heeft in hoger beroep een taakstraf gekregen voor rijden onder invloed. De ex van Peter Gillis werd in juli 2024 in Kaatsheuvel aangehouden, nadat ze onder invloed van alcohol en cocaïne in haar auto reed.

Op 14 juli 2024 slingerde Nicol Kremers 's nachts rond half vier over de weg in Kaatsheuvel. Agenten zagen dat dat niet klopte en zetten haar aan de kant. Uit een bloedproef bleek dat ze zes keer meer cocaïne op had dan toegestaan. Dit in combinatie met alcohol , waar ze drie keer te veel van op had.

Ze kreeg in december onder meer een boete van 2500 euro en een voorwaardelijke celstraf, maar ging in hoger beroep. Het hof veroordeelde Kremer tot een taakstraf van veertig uur. Ook kreeg ze een rijontzegging van een jaar.

Voorwaardelijke taakstraf

Daar komt ook nog een taakstraf van veertig uur bij die in 2023 voorwaardelijk was opgelegd. Kremers kreeg die straf destijds omdat ze geen bloedproef wilde doen toen ze door de politie was aangehouden nadat ze tegen een vangrail was gereden.

Kremers was zelf niet aanwezig bij de zitting bij het gerechtshof in Den Bosch. Volgens Eindhovens Dagblad woont ze tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten.