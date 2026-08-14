Boer Sjaak reed met tractor over snelweg: 'We werden door politie begeleid'
De boeren die vrijdag met hun tractoren over de A59 naar Den Bosch reden, werden daarbij begeleid door de politie. Dat zegt Sjaak Wijnen uit Wanroij, die als laatste tractor in de stoet reed. "We werden begeleid door de politie naar Uden en zo de A50 op via Paalgraven naar de A59."
Volgens Wijnen kwamen de tractoren samen in Wanroij. Van daaruit reed de groep richting Den Bosch voor de demonstratie. Er reden volgens hem een politieauto en twee politiemotoren mee. "We hebben toestemming om over de grote weg te rijden. Dat was ook de insteek van de politie: zo snel mogelijk daar komen."
Politie begeleidde de stoet
De tractoren reden volgens Wijnen met zwaailichten aan. Hij zegt dat de boeren vaker met dergelijke protestacties meerijden en zich aan de aanwijzingen van de politie houden. "Ik heb al zo vaak meegereden. We luisteren altijd naar wat de politie wil."
Wijnen reed als laatste tractor in de stoet. Het ongeluk gebeurde enkele kilometers terug, in de staart van de file. Toen hij uitstapte bij het provinciehuis in Den Bosch voor de demonstratie, hoorde hij van het ongeluk.
"Ik vind het verschrikkelijk dat het ongeluk is gebeurd", zegt hij. Volgens Wijnen reden de tractoren niet hard. "We reden niet snel. Het is allemaal file."
Hij vindt niet dat de boeren of de politie iets verkeerd hebben gedaan. "We hebben niks verkeerd gedaan. En de politie ook niet. Die heeft ons goed begeleid."
Schuldvraag nog onderzocht
Wijnen baalt er enorm van dat op verschillende plekken de schuld van het ongeluk in de schoenen van de boeren wordt geschoven. Hij vermoedt zelf dat de andere betrokken auto te hard heeft gereden: "Als je kijkt hoe de auto's in elkaar zitten, dan moet die laatste auto heel hard gereden hebben."
De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren; de exacte toedracht staat dus nog niet vast.
'Verschrikkelijk wat daar is gebeurd'
Volgens Wijnen was binnendoor rijden ook niet per se veiliger geweest. "We hadden ook de dorpen in kunnen rijden. Als daar een fietser oversteekt, is dat ook heel gevaarlijk."
Wijnen heeft een rundveebedrijf en loonbedrijf in Wanroij. Hij benadrukt dat de boeren er volgens hem alles aan deden om veilig naar Den Bosch te komen. "We doen alles om op een goede manier daar te komen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."
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