Boerenstoet kreeg politiebegeleiding op A59, vertelt boer Sjaak

De boeren die vrijdag met hun tractoren over de A59 naar Den Bosch reden, werden daarbij begeleid door de politie. Dat zegt Sjaak Wijnen uit Wanroij, die als laatste tractor in de stoet reed. "We werden begeleid door de politie naar Uden en zo de A50 op via Paalgraven naar de A59."

Volgens Wijnen kwamen de tractoren samen in Wanroij. Van daaruit reed de groep richting Den Bosch voor de demonstratie. Er reden volgens hem een politieauto en twee politiemotoren mee. "We hebben toestemming om over de grote weg te rijden. Dat was ook de insteek van de politie: zo snel mogelijk daar komen." Politie begeleidde de stoet

De tractoren reden volgens Wijnen met zwaailichten aan. Hij zegt dat de boeren vaker met dergelijke protestacties meerijden en zich aan de aanwijzingen van de politie houden. "Ik heb al zo vaak meegereden. We luisteren altijd naar wat de politie wil." Wijnen reed als laatste tractor in de stoet. Het ongeluk gebeurde enkele kilometers terug, in de staart van de file. Toen hij uitstapte bij het provinciehuis in Den Bosch voor de demonstratie, hoorde hij van het ongeluk.