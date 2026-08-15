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LIVE 112-nieuws | Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park | Felle brand verwoest huis in Helmond, ruiten gesprongen door de hitte
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Liveblog
06:21
Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park
Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur door de woonwijk.
05:45
Felle brand verwoest huis in Helmond, ruiten gesprongen door de hitte
Een huis aan het Tubapad in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart voor vier 's nachts ontdekt. De bewoners konden op tijd buiten komen. Twee woningen naast dit huis werden voor de zekerheid ontruimd.
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