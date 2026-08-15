LIVE 112-nieuws | Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park | Felle brand verwoest huis in Helmond, ruiten gesprongen door de hitte

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06:21 Automobilist rijdt met 150 kilometer per uur door wijk en crasht in park Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Hij reed met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur door de woonwijk. Lees verder