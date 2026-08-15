Farmers Defence Force: verband dodelijke botsing en protest oneerlijk
Het is "niet fair" om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59, zegt vicevoorzitter Jos Ubels van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF).
"We zijn er altijd voor dat het veilig en netjes verloopt, voor boeren en burgers. Maar op dit moment wordt een rechtstreeks verband getrokken tussen het protest in Den Bosch en het ongeluk", zegt Ubels. "Ik wil opkomen voor actievoerders, door te zeggen dat het niet fair is hun nu de schuld te geven."
Ongeluk gebeurde in staart van file
Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59. Dat gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die op de snelweg naar Den Bosch reden.
Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten, en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan.
FDF doet geen extra oproep
FDF gaat geen extra oproep doen om snelwegen te mijden met tractoren, zegt Ubels desgevraagd. In gedragscodes op de FDF-site voor eerdere protesten is te zien dat de organisatie leden oproept niet de snelweg op te gaan.
Volgens Ubels overlegt FDF bij acties ook met de autoriteiten over de veiligheid.
Agractie: wacht feiten rond ongeluk A59 af
Boerenbelangenorganisatie Agractie pleit ervoor om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk. "Ik wil een oproep doen om eerst te weten wat er feitelijk is gebeurd", zegt voorzitter Erik Luiten.
"Het is ook vaak niet zomaar dat trekkers op de snelweg rijden, soms is de afweging van de politie", voegt hij toe.
'Ongepast om zo snel te oordelen'
Luiten geeft ook aan zich te storen aan uitlatingen van premier Rob Jetten en andere kabinetsleden, die na het ongeluk harde kritiek uitten op protestacties op de snelweg. "Het is ongepast om zo snel te oordelen. Normaal hoor je rustig af te wachten tot duidelijk is wat er precies is gebeurd", zegt Luiten, die zijn medeleven betuigt aan nabestaanden.
Jetten zei onder andere dat demonstreren op de snelweg, door boeren maar bijvoorbeeld ook door milieuactivisten, "desastreuze gevolgen kan hebben".
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