Jetten: 'Geen goed signaal' om niet op te treden tegen tractors op snelweg

Premier Jetten noemt het 'geen goed signaal' dat de politie donderdag zei niet op te zullen treden tegen tractoren op snelwegen, alleen in te grijpen als tractoren de snelweg blokkeerden en niet als zij daar langzaam zouden rijden.

De politie gaf toen aan alleen in actie te komen als de weg geblokkeerd wordt door tractoren. Vrijdagochtend vond op de A59 een dodelijk ongeval plaats, in de staart van een stoet tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Volgens de premier moeten de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester 'nabespreken' hoe het vrijdag zo fout kon gaan.

De protestactie van de boeren bij het provinciehuis is inmiddels beëindigd. Veel boeren zijn weer onderweg naar huis en vertrekken uit Den Bosch. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma riep boeren op niet op de snelweg te demonstreren. 'Dit levert gevaarlijke situaties op', aldus Heerma. Ook FDF-voorman Mark van den Oever riep boeren op om niet via de snelweg terug te rijden.

Veel boeren lijken daar gehoor aan te geven. Zij rijden via binnendoor wegen terug. Dat is niet voor alle boeren met tractors mogelijk.

Trekkers die straffeloos doorrijden

Premier Jetten kan het zich "goed voorstellen" dat mensen zich ergeren aan beelden van trekkers die straffeloos kunnen doorrijden, zeker na het dodelijke ongeluk van eerder die dag. Volgens Jetten kijken de politie en het OM hoe zij het beste hun menskracht kunnen inzetten. Dat kan volgens hem inhouden dat eerder vooraf wordt ingegrepen dan achteraf. Jetten zei dat demonstreren op de snelweg, of dat nou gebeurt door boeren of bijvoorbeeld milieuactivisten van Extinction Rebellion, "desastreuze gevolgen" kan hebben. "Het is levensgevaarlijk, doe het niet." Hij wees erop dat Nederland een grote vrijheid van demonstreren kent, en dat dat op allerlei plekken mag.