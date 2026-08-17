Maarten van der Weijden begint aan monsterklus: z'n langste zwemtocht ooit

Maarten van der Weijden is maandag in zijn woonplaats Vught in alle vroegte begonnen aan, zo heeft hij zelf aangekondigd, zijn laatste grote zwemtocht. De komende zes dagen probeert hij 270 kilometer af te leggen. Het is zijn langste zwemtocht ooit waarmee Van der Weijden geld wil ophalen voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht.

In de regen maakt Maarten van der Weijden zich klaar voor de monstertocht waarmee de oud-olympiër geld ophaalt voor onderzoek rond kinderkanker. Juist daarom zijn Iris (9) en Saméo (16) aanwezig bij de start. Allebei kregen ze te maken met leukemie. Samen zetten de twee de actie in gang door een toeter heel hard af te laten gaan. “Ik heb zin dat het begint. Maar ik ben ook angstig voor de pijn die het zal doen over een paar uur of een paar dagen. Na een paar uur zwemmen gaan mijn spieren toch veel pijn doen en dan is het stug doorzetten”, vertelt Van der Weijden bij zijn vertrek. “Maarten is mijn vriend”, zegt Iris. En ze is supertrots wanneer de Vughtenaar het water induikt.

Ook Saméo heeft veel bewondering voor de actie van Van der Weijden. Tot twee keer toe kreeg hij lymfatische leukemie. Nog altijd heeft hij klachten die voortkomen uit zijn behandeling, zoals chronische vermoeidheid. Daardoor kan hij niet de dingen doen die zijn leeftijdgenoten wél kunnen. “Zij gaan stappen en uit. Maar dat kan ik niet. En ik blijf mijn hele leven dezelfde lengte houden die ik nu heb. Ik ben ermee bezig om het een plekje te geven, want je kunt niet je hele leven boos blijven.”

Iris en Saméo gaan nog snel op de foto met Maarten van der Weijden voordat hij begint aan zijn 270 kilometer lange zwemtocht langs 22 steden (foto: Wilco Zonneveld).

De gevolgen die Saméo beschrijft zijn volgens artsen geen uitzondering. Friso Calkoen is kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum. Volgens hem kan de opbrengst van deze actie bijdragen aan onderzoek naar de bijwerkingen van de behandeling van kinderkanker. “Ongeveer 1 op de 4 kinderen redt het met de huidige behandeling niet. 3 van de 4 die het wel redden, hebben op de lange termijn bijwerkingen. Dat gaat om orgaanschade, verminderde vruchtbaarheid en groei die achterblijft.”

Dit zijn de steden die Van der Weijden aandoet: Vught, Den Bosch, Oisterwijk, Tilburg, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Waalwijk, Heusden, Woudrichem, Gorinchem, Vianen, Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven, Ammerstol, Haastrecht, Gouda, Woerden, Montfoort, IJsselstein, Utrecht.