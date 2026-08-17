OnlyFans-model maakt content in hotelkamer Efteling, park overweegt stappen

De Efteling is opnieuw het decor geworden van pikante video's. Het Britse OnlyFans-model Zara Rose nam de filmpjes op in een hotelkamer in Efteling-vakantiepark Bosrijk. Het park is hier niet blij mee.

Op haar OnlyFans-pagina is ze wel naakt in de hotelkamer te zien, terwijl ze seksuele handelingen verricht, zo schrijft De Telegraaf . Het model benoemt niet dat ze in de Efteling is, maar dat is wel te zien aan bijvoorbeeld de schilderijtjes van Klaas Vaak aan de muur.

Zara Rose plaatste eind juli een aantal video's op Instagram die opgenomen waren in de hotelkamer. Hierop zijn geen naaktbeelden of seksuele handelingen te zien, maar de video's zijn wel suggestief.

Efteling bekijkt vervolgstappen

De Efteling is niet blij met de actie en bekijkt of een vervolgstap passend is, laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. "Voor commerciële opnamen op ons terrein is vooraf toestemming nodig en die is hiervoor niet verleend. Wanneer onze regels worden overtreden, spreken we de betrokkene daarop aan. Of daarna nog verdere stappen nodig zijn, beoordelen we aan de hand van de feiten en omstandigheden."

De Efteling heeft nog geen contact gehad met Zara Rose.

Aan De Telegraaf laat het park weten dat zulke content niet thuis hoort in 'de Wereld van de Efteling'.

Niet de eerste keer

De Efteling heeft al vaker te maken gehad met opnames van pornografische content. Zo nam een ander OnlyFans-model eerder dit jaar een filmpje op waarin ze paaldanst in een draaimolen in het attractiepark.

In 2020 dook een seksfilm op van een orgie in een vakantiehuisje van de Efteling. In 2023 nam een Russisch model een deel van een pornofilm op in het sprookjesbos.