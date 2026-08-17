Vrouw verloor duizenden euro’s aan fraude: 'Heb medelijden met die knul'

Ze werd urenlang aan de telefoon gehouden, gaf haar bankpas en pincode mee en verloor duizenden euro’s. Maandag zag een 63-jarige vrouw uit Den Haag in de rechtbank in Den Bosch Faisal al R. (18) uit Heemstede. De jongen die haar pinpas kwam halen en haar rekening leeg pinde. Opvallend is dat hij niet meer in voorarrest hoefde te zitten en in de tijd opnieuw de fout in ging. Toch krijgt hij van de rechtbank opnieuw een kans.

Een wat schuchtere 18-jarige Faisal al R. komt maandagmiddag de rechtszaal binnen. Hij is gekleed in een trainingspak en draagt sportschoenen. De enige persoon die op de publieke tribune zit is de vrouw uit Den Haag. Ze is speciaal voor de rechtszaak naar Den Bosch gekomen. Als ze hem ziet, zijn haar gevoelens dubbel. “Eigenlijk heb ik medelijden met die knul. Dat je je zo laat gebruiken door het brein dat erachter zit.” Ze wil anoniem haar verhaal delen. De oplichting begon voor haar met een sms. Haar berichtenbox zou verlopen en moest opnieuw worden geactiveerd. Dat deed ze. Een dag later werd ze gebeld. Op haar scherm verscheen de Rabobank. “Ik zei nog dat ik helemaal niet bij de Rabobank zit. Ik had eigenlijk gelijk op moeten hangen.” Dat deed ze niet. De vrouw aan de telefoon vertelde dat banken samenwerkten vanwege fraude. Criminelen zouden bezig zijn haar rekening leeg te halen, vertelde de vrouw. “Toen raakte ik in paniek.” Ze werd onder druk gezet

De oplichters hielden haar lang aan de telefoon. Ze vroegen of ze alleenstaand was, bij welke banken ze zat en hoeveel sieraden ze had. Een man nam het gesprek over en deed zich voor als fraudemedewerker.