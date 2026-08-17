Vrouw verloor duizenden euro’s aan fraude: 'Heb medelijden met die knul'
Ze werd urenlang aan de telefoon gehouden, gaf haar bankpas en pincode mee en verloor duizenden euro’s. Maandag zag een 63-jarige vrouw uit Den Haag in de rechtbank in Den Bosch Faisal al R. (18) uit Heemstede. De jongen die haar pinpas kwam halen en haar rekening leeg pinde. Opvallend is dat hij niet meer in voorarrest hoefde te zitten en in de tijd opnieuw de fout in ging. Toch krijgt hij van de rechtbank opnieuw een kans.
Een wat schuchtere 18-jarige Faisal al R. komt maandagmiddag de rechtszaal binnen. Hij is gekleed in een trainingspak en draagt sportschoenen. De enige persoon die op de publieke tribune zit is de vrouw uit Den Haag. Ze is speciaal voor de rechtszaak naar Den Bosch gekomen. Als ze hem ziet, zijn haar gevoelens dubbel. “Eigenlijk heb ik medelijden met die knul. Dat je je zo laat gebruiken door het brein dat erachter zit.”
Ze wil anoniem haar verhaal delen. De oplichting begon voor haar met een sms. Haar berichtenbox zou verlopen en moest opnieuw worden geactiveerd. Dat deed ze. Een dag later werd ze gebeld. Op haar scherm verscheen de Rabobank. “Ik zei nog dat ik helemaal niet bij de Rabobank zit. Ik had eigenlijk gelijk op moeten hangen.”
Dat deed ze niet. De vrouw aan de telefoon vertelde dat banken samenwerkten vanwege fraude. Criminelen zouden bezig zijn haar rekening leeg te halen, vertelde de vrouw. “Toen raakte ik in paniek.”
Ze werd onder druk gezet
De oplichters hielden haar lang aan de telefoon. Ze vroegen of ze alleenstaand was, bij welke banken ze zat en hoeveel sieraden ze had. Een man nam het gesprek over en deed zich voor als fraudemedewerker.
Onder zijn druk verhoogde ze haar pinlimiet en verkocht ze aandelen. Haar bankpas en pincode moesten in een envelop. Later die avond kwam een jonge man die ophalen. “Ik snap nog steeds niet dat ik erin ben getrapt. Er waren zoveel signalen. Het was net alsof ik gehypnotiseerd was.” Ze verloor 7400 euro. Inclusief koersverlies op verkochte aandelen schat ze haar schade op ongeveer 13.000 euro.
Faisal ging nog een keer de fout in
Faisal al R. kwam ook in beeld na fraude in Boxtel. Daar verloor een 79-jarige man met dementie vijfduizend euro nadat hij urenlang door een nepagent aan de telefoon was gehouden. Die zaak werd onderdeel van de politiecampagne 'Game Over?!' waarbij de politie verdachten herkenbaar in beeld bracht. Faisal liep tegen de lamp toen hij pinde in Boxtel.
Maandag draaide de zitting vooral om de vraag of Faisal vast moest blijven. Hij was eerder al vrijgelaten onder voorwaarden, maar zou tijdens die schorsing opnieuw betrokken zijn geraakt bij helpdeskfraude en met buitgemaakte pinpassen hebben gepind.
Zelf zei Faisal dat andere jongens hem onder druk zetten. “Mijn probleem is dat ik geen nee kan zeggen”, vertelde hij de rechtbank. Volgens hem moest hij nog één keer meedoen om van hen af te zijn. “Ik zag niet dat ik achteraf zoveel problemen zou krijgen.”
Rechtbank geeft hem een nieuwe kans
Toch krijgt hij opnieuw een kans. De rechtbank schorst zijn voorlopige hechtenis. Hij krijgt een enkelband en huisarrest. "Ga je nog een keer de fout in, dan moet je gewoon weer naar binnen", spreekt de rechter Faisal streng toe.
Voor de Haagse vrouw blijft vooral de vraag wie er achter zulke jongens zitten. “Die gasten die achter hem zitten, die moet je eruit zien te krijgen.” Dat ze Faisal maandag heeft gezien, helpt haar. “Dit is goed voor mijn eigen proces.” Bij de inhoudelijke behandeling wil ze opnieuw aanwezig zijn.
In november wordt de rechtszaak inhoudelijk behandeld.