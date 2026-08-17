Hevige flatbrand Oosterhout: bewoners 17 appartementen terug naar huis
Bewoners van zeventien appartementen kunnen terug naar huis na een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout zaterdagnacht. Dat meldt woningcorporatie Thuisvester maandag. De bewoonster van de woning waar de brand woedde, ligt nog in het ziekenhuis.
Alleen het appartement waar de brand woedde, is maandag nog niet vrijgegeven door de brandweer. Daar doet de politie nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. De bewoonster van het appartement raakte gewond en verblijft nog in het ziekenhuis, bevestigt Thuisvester.
100 mensen geëvacueerd
Direct na de brand moesten zo'n honderd mensen hun appartement verlaten vanwege het vuur. Rond drie uur 's nachts waren de vlammen onder controle en drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven.
Ook zondag kon een deel van hen nog niet terug naar huis. Wie dat wilde, kon voor maximaal twee nachten verblijven in het Campanile Hotel in Breda. Samen met medewerkers van de woningcorporatie en verzekeraars hebben alle overige bewoners hun appartementen inmiddels weer kunnen betreden.
Roetschade en brandlucht
De grootste schade bevindt zich volgens de corporatie in het uitgebrande appartement. "Ook is er roetschade in de algemene ruimte op de vierde verdieping en in de hal is nog een brandlucht te ruiken. Op de overige verdiepingen is geen zichtbare schade meer aanwezig", meldt een woordvoerder. Hoe groot de totale schade is, wordt nog onderzocht.
Volgens de corporatie waren er de afgelopen week een paar meldingen over de huurder van de getroffen woning. Om wat voor meldingen het gaat, wil ze niet zeggen. Thuisvester laat weten dat er deze week een afspraak stond om bij de bewoonster op bezoek te gaan.
Bekijk hier beelden van de brand van zaterdagnacht: