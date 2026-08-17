Hevige flatbrand Oosterhout: bewoners 17 appartementen terug naar huis

Bewoners van zeventien appartementen kunnen terug naar huis na een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout zaterdagnacht. Dat meldt woningcorporatie Thuisvester maandag. De bewoonster van de woning waar de brand woedde, ligt nog in het ziekenhuis.

Alleen het appartement waar de brand woedde, is maandag nog niet vrijgegeven door de brandweer. Daar doet de politie nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. De bewoonster van het appartement raakte gewond en verblijft nog in het ziekenhuis, bevestigt Thuisvester. 100 mensen geëvacueerd

Direct na de brand moesten zo'n honderd mensen hun appartement verlaten vanwege het vuur. Rond drie uur 's nachts waren de vlammen onder controle en drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven.