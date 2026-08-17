Ruim dertig boetes op eerste dag handhavingsactie Merwedebrug

Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug zijn 34 boetes uitgedeeld, meldt Rijkswaterstaat. Sinds halverwege juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug, maar dat verbod werd dagelijks door honderden bestuurders genegeerd.

Voornamelijk zware voertuigen met buitenlandse kentekens rijden nog over de brug. Die kunnen nog niet worden bekeurd via het camerasysteem van RWS. Om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug ook te handhaven worden vanaf maandag fysieke controles uitgevoerd door de politie en Rijkswaterstaat.

Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de brug rijden omdat deze verzwakt is. Er zijn eerder al flitscamera's neergezet om de regel te handhaven en er staan borden met waarschuwingen in wel tien verschillende talen . Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug die Brabant met Zuid-Holland verbindt.

Tijdens de handhavingsactie worden drie motoragenten ingezet die bestuurders staande kunnen houden. Die worden naar een locatie gebracht waar een proces-verbaal kan worden opgemaakt. Niet ieder zwaar voertuig wordt daarmee beboet, zegt een RWS-woordvoerder. "Het proces is vrij arbeidsintensief." Het zijn vaak buitenlandse bestuurders die een tolk nodig hebben. Het duurt ongeveer een halfuur per voertuig.

Actie duurt nog even

De actie gaat door tot en met vrijdag. Het doel is het aantal zware voertuigen naar nul terug te brengen, zegt de woordvoerder. "Het idee van deze actie is dat er een waarschuwend, afschrikwekkend effect van uitgaat." De boete bedraagt 500 euro.