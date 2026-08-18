Dumpers laten bossen vol rommel achter en krijgen flinke boete

Groene boa's in de gemeente Oss hebben de afgelopen maand opnieuw boetes uitgedeeld voor het dumpen van afval in de natuur. Volgens de handhavers komt het dumpen van zooi in natuurgebieden weer steeds vaker voor. Ze waarschuwen: "afval dumpen is geen onschuldig vergrijp."

Op sociale media delen de boa's beelden van verschillende hopen rommel die ze de afgelopen maand aantroffen in de bossen van de gemeente. Van schildersspullen, verfemmers en tentzeilen aan de bosrand tot dekbedden en tientallen zakken vol huisvuil langs de weg.



'Strafrechtelijke gevolgen'

"De afgelopen maanden zien we helaas weer een stijging van het aantal afvaldumpingen in het bos- en buitengebied", constateren de handhavers. "Afval dumpen is geen onschuldig vergrijp. Het vervuilt onze natuur en millieu en heeft strafrechtelijke gevolgen." Dat merkten ook enkele mensen die afval in de bossen dumpten. De boa's onderzochten het achtergelaten vuil en kwamen zo een aantal verdachten op het spoor. Zij hebben nu een boete van 479 euro aan de kont hangen en mogen ook opdraaien voor de kosten van het opruimen en afvoeren van het afval.