Dumpers laten rommel achter in de bossen en krijgen flinke boete
Groene boa's in de gemeente Oss hebben de afgelopen maand opnieuw boetes uitgedeeld voor het dumpen van afval in de natuur. Volgens de handhavers komt het dumpen van rotzooi in natuurgebieden weer steeds vaker voor. Ze waarschuwen: "Afval dumpen is geen onschuldig vergrijp."
Op sociale media delen de boa's beelden van verschillende hopen rommel die ze de afgelopen maand aantroffen in de bossen van de gemeente. Van schildersspullen, verfemmers en tentzeilen aan de bosrand tot dekbedden en tientallen zakken vol huisvuil langs de weg.
'Strafrechtelijke gevolgen'
"De afgelopen maanden zien we helaas weer een stijging van het aantal afvaldumpingen in het bos- en buitengebied", constateren de handhavers. "Afval dumpen is geen onschuldig vergrijp. Het vervuilt onze natuur en het milieu en het heeft strafrechtelijke gevolgen."
Dat merkten ook enkele mensen die afval in de bossen dumpten. De boa's onderzochten het achtergelaten vuil en kwamen zo een aantal verdachten op het spoor. Zij hebben nu een boete van 479 euro aan de kont hangen en mogen ook opdraaien voor de kosten van het opruimen en afvoeren van het afval.
De boa's benadrukken dat het dumpen van afval zo serieus is dat het zelfs voor een strafblad kan zorgen: "Wees verstandig en breng je afval gewoon naar de milieustraat."
Hardnekkig probleem
Illegale afvaldumpingen zijn bepaald niet vreemd voor de gemeente Oss. Zo werden alleen al in de eerste helft van 2024 zo'n driehonderd mensen beboet voor het dumpen van afval.
Ook in de rest van Brabant blijft afvaldumping een hardnekkig probleem. In het buitengebied van onder meer Berlicum, Heesch, Herpen en Oploo werden vuilniszakken en zelfs complete huisraden, met koelkast en al, gedumpt.
Daders moesten vorig jaar na het betalen van hun boete het puin ook zelf weer uit de natuur komen halen. In mei ging het bovendien mis in Tilburg. Daar werd langs de A65 een complete badkamer in de natuur achtergelaten. Een 40-jarige man werd vervolgens opgepakt voor het dumpen van de sanitaire voorzieningen.