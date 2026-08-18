Gemeente wil Park Valkenberg veiliger maken en vraagt bezoekers om hulp

Voel jij je veilig in Park Valkenberg? Die vraag staat centraal in een nieuw onderzoek van de gemeente Breda. Bezoekers van het park in de stad mogen de komende weken aangeven waar zij zich prettig voelen en waar juist niet. De input moet helpen bij plannen voor extra verlichting en andere maatregelen die het veiligheidsgevoel in het park moeten verbeteren.

In en rond het park zorgen onder meer hangjongeren, dak- en thuislozen en vermoedelijke drugsdeals al langer voor klachten van bezoekers en omwonenden.

Het park is een populaire plek voor inwoners, studenten, reizigers en toeristen. Toch geven bezoekers regelmatig aan dat zij zich er, vooral tijdens de donkere uren, onveilig voelen. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen periode toegenomen.

Eerdere maatregelen krijgen vervolg

Om de situatie te verbeteren werken gemeente, politie, boa's en zorginstanties al langer samen in en rond het park. In februari maakte de gemeente bekend te investeren in extra verlichting, meer toezicht en gerichte handhaving in het park en het stationsgebied. Nu moet extra verlichting ervoor gaan zorgen dat bezoekers zich veiliger voelen.

Wethouder Eddie Förster (Veiligheid en Leefbaarheid) zegt dat veel Bredanaars graag naar het park komen, maar dat signalen over onveiligheid serieus worden genomen. "We willen niet dat mensen zich onveilig voelen. Daarom zetten we extra in op handhaving, werken we samen met zorgpartners aan het terugdringen van overlast en zorgen we voor betere verlichting."

Inwoners mogen meedenken

De gemeente kijkt niet alleen naar extra verlichting, maar wil ook weten hoe bezoekers het park ervaren. Waar voelen mensen zich veilig? En welke plekken vermijden ze liever als het donker wordt? Daarom vraagt Breda inwoners en andere gebruikers nu om mee te denken.

Naast verlichting spelen ook zichtlijnen, toezicht, onderhoud en de inrichting van het park een rol. De resultaten van het onderzoek moeten duidelijk maken welke maatregelen het meeste effect hebben.

Van 18 augustus tot en met 8 oktober gaat onderzoeksbureau Ipsos I&O in het park in gesprek met bezoekers. Ook is er een online vragenlijst beschikbaar. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen hun ervaringen delen.