LIVE 112-nieuws | 76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden | Auto uitgebrand in Rosmalen

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09:05 76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden Een 76-jarige vrouw uit Tilburg is in april bestolen van bankpassen, contant geld en gouden sieraden door een vrouw. In totaal werd ze voor tweeduizend euro opgelicht. Lees verder