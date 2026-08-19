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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | 76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden | Auto uitgebrand in Rosmalen

Vandaag om 09:05

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Redactie

Liveblog

09:05

76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden

Een 76-jarige vrouw uit Tilburg is in april bestolen van bankpassen, contant geld en gouden sieraden door een vrouw. In totaal werd ze voor tweeduizend euro opgelicht. 

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08:52

Auto uitgebrand in Rosmalen

Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in Rosmalen. Dit gebeurde rond vijf over twaalf aan de Anna Blamanstraat. 

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