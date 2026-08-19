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LIVE 112-nieuws | 76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden | Auto uitgebrand in Rosmalen
Vandaag om 09:05
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Liveblog
09:05
76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden
Een 76-jarige vrouw uit Tilburg is in april bestolen van bankpassen, contant geld en gouden sieraden door een vrouw. In totaal werd ze voor tweeduizend euro opgelicht.
08:52
Auto uitgebrand in Rosmalen
Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in Rosmalen. Dit gebeurde rond vijf over twaalf aan de Anna Blamanstraat.
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