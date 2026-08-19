Auto uitgebrand in Rosmalen

Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in Rosmalen. Dit gebeurde rond vijf over twaalf aan de Anna Blamanstraat.

Van de Toyota Yaris is vrijwel niets over gebleven. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Meerdere branden in Rosmalen

In Rosmalen zijn de laatste tijd meerdere verdachte branden geweest. Afgelopen maandag waren er twee bermbranden naast de Blauwe Sluisweg. In de nacht daarvoor ging een auto in vlammen op bij de carpoolplaats aan de Graafsebaan.

Kort geleden waren er ook al meerdere bermbranden en woedde er een grote bosbrand aan de Waterleidingstraat. Of er een verband is tussen de verschillende branden, is niet bekend.