Aandeelhouder investeert miljoenen in noodlijdende busbouwer Ebusco

Bussenbouwer Ebusco uit Deurne krijgt een investering van 6 miljoen euro van aandeelhouder Rhein Holding. Dat is een welkome opsteker voor het bedrijf dat het financieel zwaar heeft.

Vorige week ging Ebusco nog hard onderuit op de Amsterdamse beurs : het aandeel werd ruim 15 procent lager gezet. Dit gebeurde nadat het bedrijf 23 elektrische bussen niet op tijd leverde aan een vervoersbedrijf in het Duitse Potsdam. Het Duitse bedrijf beëindigde het contract daarom.

Ebusco spreekt zelf van een sterk teken van vertrouwen van Rhein Holding in de onderneming. Het geld zorgt ook voor extra financiële versterking bij het uitvoeren van de operationele plannen van het bedrijf dat elektrische bussen maakt.

Korting van 15 procent

De nieuwe investering verloopt in twee delen van elk 3 miljoen euro. Ebusco geeft hiervoor ruim 31,7 miljoen nieuwe aandelen uit aan Rhein Holding voor een prijs van 0,189125 euro per aandeel. Dat is een korting van ongeveer 15 procent vergeleken met de slotkoers van 0,2225 euro afgelopen vrijdag.

Door de investering zal het aandelenbelang van Rhein Holding in Ebusco stijgen van de huidige 5,1 procent naar 16,6 procent. Rhein Holding krijgt dan ook het recht om een lid van de raad van commissarissen bij Ebusco te nomineren.

Onzekerheid

Vrijdag kwam Ebusco nog met cijfers over de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf meldde toen dat de inspanningen om de situatie te verbeteren "betekenisvolle vooruitgang" lieten zien, maar dat de financiële positie van Ebusco "sterk beperkt" blijft. Dit maakt het volgens Ebusco onzeker of het zijn bedrijfsactiviteiten kan blijven voortzetten.

Ebusco zei ook te praten met een aandeelhouder over een oplossing voor de korte termijn. Verder zijn er nog steeds gesprekken met partijen over een mogelijk belang in de busactiviteiten.