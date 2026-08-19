Omar al maanden in cel Egypte: deel gemeenteraad roept op tot Haagse actie

Vijf Eindhovense gemeenteraadsfracties maken zich grote zorgen over de situatie van ASML-medewerker Omar Elshal (33) uit Eindhoven. Hij zit al tien maanden vast in een cel in de Egyptische hoofdstad Caïro. In een brandbrief roepen Volt, SP, D66, PRO en PvdD het ministerie van Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor de Egyptische Nederlander.

Omar reisde in oktober af naar Egypte voor de bruiloft van een familielid. Op het vliegveld van Caïro werd hij opgepakt door de Egyptische autoriteiten, op verdenking van "het beschadigen van de reputatie van het land". Eind juli zou hij voor de rechter verschijnen maar was hij om onduidelijke redenen afwezig bij de rechtszaak .

“Wij maken ons zeer grote zorgen over de gezondheid van Omar en het feit dat er geen goede medische zorg voor hem is. Grote zorgen baren ons ook de aard van de beschuldigingen en het juridische proces in Egypte”, zo schrijven de vijf fracties. “Het verbaast ons dat, voor zover wij weten, er tot op heden nog geen vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Caïro bij Omar op bezoek is geweest of hem diplomatieke bijstand heeft verleend in deze moeilijke tijden.”

Actief

“Wij verzoeken u dringend om in deze zaak meer actieve ondersteuning te bieden en alle mogelijke diplomatieke middelen in te zetten om de Egyptische autoriteiten te bewegen tot een rechtvaardige en menswaardige behandeling van Omar. We doen een dringend beroep op u om er alles aan te doen om zijn spoedige vrijlating te bewerkstelligen”, schrijven de fracties verder.

De brief komt nadat eerder ook Kamervragen werden gesteld door de Partij van de Dieren, Denk, PRO en de SP over Omars detentie en zijn afwezigheid bij zijn rechtszaak, meldt Studio040.

Kritiek

Marouen Hamdi, Omars woordvoerder, liet zich eerder ook kritisch uit over het werk van de Nederlandse ambassade in Egypte. Hoewel het werk van de Nederlandse vertegenwoordiging in Egypte sinds alle berichtgeving op gang is gekomen, vindt ook Hamdi dat de Nederlandse regering zich nog steeds te afwachtend opstelt in het opkomen voor een van haar staatsburgers.