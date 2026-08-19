Boerenorganisatie ZLTO stapt uit overleggen met provincie

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) praat niet meer met de provincie Noord-Brabant over de veranderingen in de landbouwsector die nodig zijn om het stikstofprobleem op te lossen. Dat meldt de boerenbelangenorganisatie in een persbericht. De organisatie was in gesprek met de provincie over de grote veranderingen die moeten plaatsvinden rond natuurgebieden.

De stap om zich terug te trekken uit de gesprekken volgt op het debat van vorige week, waarin het voornemen van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken niet expliciet van tafel ging. De ZLTO hekelt de houding van het college en spreekt van "bestuurlijke arrogantie". "Het vertrouwen tussen gebiedspartners is essentieel om tot resultaten te komen. Toekomstperspectief voor boeren was en is vanzelfsprekend een cruciaal uitgangspunt. Dit uitgangspunt staat met het voornemen van het college nu onder druk", schrijft de boerenorganisatie. Eerder trokken de jonge boeren (BAJK) zich al terug uit alle samenwerkingen met de provincie. "We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, ook wanneer dat moeilijk was. Maar het voornemen om rechtsgeldig verleende vergunningen in te trekken, gaat voor ons alle grenzen over", zei interim-voorzitter Lotte van Heesbeen.

Vijf pluimveehouders raken mogelijk vergunning kwijt

Vijf Brabantse kippen- en kalkoenboeren raken mogelijk hun vergunning kwijt. Van de rechter moet hun uitstoot op korte termijn aanzienlijk dalen. Hun bedrijven zijn groot en stoten veel stikstof uit op omliggende kwetsbare natuur. Plannen die de boeren maakten om hun uitstoot te verminderen, bleken volgens de provincie niet voldoende. Zij ziet alleen het intrekken van de vergunningen nog als reële mogelijkheid. Na een groot protest bij het provinciehuis en een fel debat in Provinciale Staten, gaf gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van vergunningverlening aan dat het college bereid is om nóg een keer met de boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Volgens haar is nog niks 'onomkeerbaar', maar blijven de mogelijkheden beperkt.

Eisen

De ZLTO geeft aan pas bereid te zijn terug aan tafel te gaan, als de provincie aan een aantal eisen voldoet. Zo moet het college zich 'maximaal inspannen om de toekomst van de vijf pluimveebedrijven veilig te stellen en te voorkomen dat andere boeren in de toekomst slachtoffer worden van juridisch activisme'. Met dat laatste doelt de organisatie op milieuverenigingen die rechtszaken aanspannen. Uit die rechtszaken blijkt regelmatig dat de overheid zich niet aan zijn eigen wetten houdt en de natuur beter moet beschermen. Uitspraken die vaak grote gevolgen hebben voor boeren. Volgens de ZLTO moet de provincie nadrukkelijk erkennen dat "Brabantse boeren en tuinders forse investeringen en inspanningen" hebben gedaan "om hun uitstoot naar water, bodem en lucht te verminderen". "Alleen door bovenstaande punten te erkennen kan er een nieuwe basis ontstaan om met vertrouwen de nu bevroren samenwerking te ontdooien", zegt de boerenorganisatie. "Een fatsoenlijke omgang met ondernemers en hun gezinnen, is wel het minste wat we mogen verwachten. Dat is er nu niet. Integendeel: het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Het woord is nu aan het provinciebestuur." Alle verhalen over de boerenprotesten vind je op onze dossierpagina.