Den Bosch stelt harde veiligheidseisen aan COA bij asielopvang Engelen

De gemeente Den Bosch heeft plannen en maatregelen bekendgemaakt die de komst van vijftig jonge alleenstaande asielzoekers in Engelen in goede banen moet leiden. Verder wordt de opvang gefaseerd in gebruik genomen. Dat staat in een leefbaarheidsplan dat de gemeente woensdag bekend heeft gemaakt.

De komst van de opvang leidt in Engelen al maanden tot grote onrust. De gemeente houdt vast aan het plan om zo het aantal asielzoekers op te vangen - in totaal zeshonderd - dat ze volgens de landelijke richtlijnen van de spreidingswet moet halen. Eerder waren er felle demonstraties tegen de plannen in Engelen en werden huizen en auto's beklad van mensen die zich niet direct tegen de komst van een asielopvang hadden uitgesproken. De onrust heeft veel impact in het het dorp. Als de aanvraag voor het opvangcentrum wordt goedgekeurd, komt er eerst een klein groepje jonge asielzoekers te wonen, dat in een paar maanden tijd geleidelijk aan zal groeien tot in totaal vijftig jongeren tussen de dertien en achttien jaar. Als ze volwassen worden, moeten ze weg van deze locatie en verhuizen ze naar een andere asielopvang in Den Bosch.

Escalatieladder en omwonendenoverleg

In het plan legt de gemeente uit dat ze een zogenoemde escalatieladder hanteert, waarin is vastgelegd wat er gebeurt bij overlast of onveilige situaties. In het uiterste geval kan dat leiden tot sluiting van de opvang. Er komt een omwonendenoverleg van zo'n twintig mensen uit de buurt, met een onafhankelijke voorzitter. In dit overleg zitten omwonenden, ondernemers van industrieterrein De Vutter, politie en de gemeente. De adviezen van het overleg wegen zwaar, zo staat in het leefbaarheidsplan.

Zo ziet de 'escalatieladder' eruit Stap 1: Groen. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Actie bij incident: het COA of politie lost het meteen op zoals afgesproken. Resultaat: regulier toezicht en beheer Stap 2: Oranje. Afspraken worden niet goed nagekomen door COA, veiligheidspartners en/of gemeente en er is onrust in de buurt. Actie: binnen twee weken wordt een herstelplan opgesteld. Transparantie: het plan wordt direct gedeeld met het omwonendenoverleg Stap 3: Rood. Het herstelplan werkt niet en de overlast duurt voort. Actie gemeente: directe bestuurlijke opschaling naar de landelijke top van het COA. Harde maatregelen: inzet van bestuursrechtelijke instrumenten (zoals een dwangsom of het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden).