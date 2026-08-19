Provincie betreurt weglopen ZLTO: 'Uitnodiging blijft staan'

Het provinciebestuur baalt ervan dat boerenbelangenorganisatie ZLTO wegloopt van gesprekken over het stikstofprobleem rond natuurgebieden. Dat laten ze woensdag weten. De gesprekken zijn bedoeld om samen te werken op het gebied van natuur, water, klimaat en een duurzame toekomst van de landbouw.

De ZLTO liet woensdag weten niet meer te willen praten met de provincie over die gebiedsprocessen. De stap om zich terug te trekken uit de gesprekken volgt op het debat van vorige week, waarin het voornemen van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken niet expliciet van tafel ging. ZLTO vindt daarmee dat het vertrouwen in de provincie weg is. Eerder kondigden de jonge boeren (BAJK) aan om te stoppen met alle samenwerkingen met de provincie.

"De samenwerking blijft noodzakelijk", zegt natuurgedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks). "Juist nu er veel ontwikkelingen op de sector afkomen. Wij begrijpen dat het voorgenomen besluit rond de vergunningen van vijf pluimveehouders na de uitspraak van de rechter veel emoties oproept en vragen oproept over vertrouwen en perspectief voor agrarische ondernemers. Het is duidelijk dat dit onderwerp diep raakt, niet alleen de betrokken ondernemers, maar ook andere boeren en tuinders die nadenken over de toekomst van hun bedrijf." Vertrouwen onder druk

"Wij zien dat het vertrouwen onder druk staat en nemen de signalen van ZLTO serieus." Maar, zo benadrukt de gedeputeerde, "de gesprekken zijn juist bedoeld om samen oplossingen te bedenken voor de complexe opgaven waarvoor Brabant staat". De uitnodiging om mee te praten blijft dan ook staan volgens Roijackers. ZLTO eiste dat het college zich "maximaal inspant om de toekomst van de vijf pluimveehouderijen veilig te stellen en te voorkomen dat andere boeren in de toekomst slachtoffer worden van juridisch activisme". Ook willen ze dat de provincie nadrukkelijk erkent dat Brabantse boeren al forse investeringen en inspanningen hebben gedaan. Roijackers: "Wij waarderen de inzet en betrokkenheid van ZLTO en haar leden in de afgelopen jaren en hopen dat zij op termijn weer aan tafel willen plaatsnemen. Onze uitnodiging om met elkaar in gesprek te blijven staat. Zonder de samenwerking worden verschillen groter, nemen conflicten en juridische procedures toe en wordt het perspectief voor landbouw, natuur en andere maatschappelijke ontwikkelingen niet beter. De deur blijft open."

Vijf pluimveehouders raken mogelijk vergunning kwijt Vijf Brabantse kippen- en kalkoenboeren raken mogelijk hun vergunning kwijt. Van de rechter moet hun uitstoot op korte termijn aanzienlijk dalen. Hun bedrijven zijn groot en stoten veel stikstof uit op omliggende kwetsbare natuur. Plannen die de boeren maakten om hun uitstoot te verminderen, bleken volgens de provincie niet voldoende. Zij ziet alleen het intrekken van de vergunningen nog als reële mogelijkheid. Na een groot protest bij het provinciehuis en een fel debat in Provinciale Staten, gaf gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van vergunningverlening aan dat het college bereid is om nóg een keer met de boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Volgens haar is nog niks 'onomkeerbaar', maar blijven de mogelijkheden beperkt.