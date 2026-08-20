Drievoudige moord in Oosterhout: telefoon van verdachte gekraakt

De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie donderdag op een vijfde inleidende zitting in de rechtbank van Schiphol.

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In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar drie mannen neergeschoten bij twee schietpartijen kort achter elkaar. Ze overleden allemaal aan hun verwondingen. Drie Zweedse verdachten - twee mannen en een vrouw - staan terecht voor de drie liquidaties. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. gekraakt, zegt de officier van justitie. "Er zijn heel veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen op haar telefoon. Ook zijn er heel veel chats die nu gelezen kunnen worden." Hoop dat ook andere telefoons te kraken zijn

De officier verwacht donderdag de eerste resultaten te krijgen van het NFI. Tijdens de zitting vertelde de officier ook dat er goede hoop is dat het NFI ook de Google Pixel-telefoons van de andere twee verdachten kan kraken.