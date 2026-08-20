Drievoudige moord in Oosterhout: telefoon van verdachte gekraakt
De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie donderdag op een vijfde inleidende zitting in de rechtbank van Schiphol.
In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar drie mannen neergeschoten bij twee schietpartijen kort achter elkaar. Ze overleden allemaal aan hun verwondingen. Drie Zweedse verdachten - twee mannen en een vrouw - staan terecht voor de drie liquidaties.
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. gekraakt, zegt de officier van justitie. "Er zijn heel veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen op haar telefoon. Ook zijn er heel veel chats die nu gelezen kunnen worden."
Hoop dat ook andere telefoons te kraken zijn
De officier verwacht donderdag de eerste resultaten te krijgen van het NFI. Tijdens de zitting vertelde de officier ook dat er goede hoop is dat het NFI ook de Google Pixel-telefoons van de andere twee verdachten kan kraken.
Donderdag werd bekend dat verdachte Veronica K. onlangs in Zweden is veroordeeld tot acht jaar celstraf voor betrokkenheid bij een liquidatie in haar thuisland. De vrouwelijke verdachte werd afgelopen mei overgebracht naar Zweden om het proces bij te wonen.
De rechtbank drukte de advocaat van K. op het hart dat het wijs zou zijn als ze een keer een zitting zou bijwonen in haar proces in Nederland; tot nu toe was ze altijd afwezig. Donderdag was alleen Sman O. aanwezig.
Schietpartij en arrestaties
De schietpartij in Oosterhout op 28 maart 2025 kostte het leven van drie mannen en veroorzaakte grote onrust in de wijk. Het geweld vond plaats op klaarlichte dag in een woonwijk, waarbij slachtoffers werden aangetroffen in en rond auto’s.
Eén man overleed ter plekke, een tweede na een frontale botsing en een derde slachtoffer bezweek een maand later aan zijn verwondingen. De drie verdachten werden opgepakt in samenwerking met Duitse, Zweedse en Nederlandse autoriteiten.
Hier lees je alle verhalen over de schietpartij in Oosterhout.