Dodelijk ongeluk A59: alle gewonden zijn ontslagen uit het ziekenhuis
De zes mensen die gewond raakten bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Heesch afgelopen vrijdag, zijn een dag later uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt een politiewoordvoerder donderdag. De 34-jarige vrouw die na het ongeluk werd aangehouden, blijft verdachte.
Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend in de staart van een file op de A59 bij Heesch. Die file was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Bij het ongeluk kwamen een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Oss om het leven.
De 34-jarige bestuurder komt uit Nistelrode. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel, dan wel de dood tot gevolg. De vrouw mocht na verhoor naar huis. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog, meldt de politie.
Wat gebeurde er?
Het ongeluk gebeurde rond half tien 's ochtends op de A59 bij Heesch, in de richting van Den Bosch. Bij de botsing waren vier auto's betrokken.
Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Onder meer werd een traumateam ingezet. De A59 werd afgesloten vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. De weg bleef uren dicht.
Boerenprotest
Er reden vrijdag veel boeren met tractoren over de snelweg. Zij waren onderweg naar het provinciehuis in Den Bosch, om daar te protesteren tegen het plan om de vergunningen van vijf pluimveebedrijven in te trekken.
Landbouwvoertuigen mogen niet op autosnelwegen rijden. De politie had vooraf gezegd de tractoren niet tegen te houden zolang ze de snelweg niet blokkeerden of gevaarlijke situaties veroorzaakten.
Later verklaarde de politie dat er zowel 's ochtends als 's middags was geprobeerd tractoren van de snelweg te weren. Omdat de massale toestroom volgens de politie relatief veilig verliep, werd het rijden op de snelweg uiteindelijk gedoogd.