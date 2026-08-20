Dodelijk ongeluk A59: alle gewonden zijn ontslagen uit het ziekenhuis

De zes mensen die gewond raakten bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Heesch afgelopen vrijdag, zijn een dag later uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt een politiewoordvoerder donderdag. De 34-jarige vrouw die na het ongeluk werd aangehouden, blijft verdachte.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend in de staart van een file op de A59 bij Heesch. Die file was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Bij het ongeluk kwamen een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Oss om het leven. De 34-jarige bestuurder komt uit Nistelrode. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel, dan wel de dood tot gevolg. De vrouw mocht na verhoor naar huis. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog, meldt de politie.