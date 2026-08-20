Onveilig park in Breda hot item: enquête in een dag al 1000 keer ingevuld

Wie vanaf station Breda naar het centrum loopt, kan bijna niet om Park Valkenberg heen. Maar voor veel bezoekers is die wandeling niet altijd prettig: straatintimidatie, drugsdeals en donkere plekken zorgen al jaren voor overlast en een gevoel van onveiligheid. Dat de situatie veel mensen bezighoudt, blijkt uit een enquête van de gemeente die binnen één dag al duizend keer werd ingevuld. Niet zo gek, want de problemen spelen al heel lang.

Een paar jaar later, in 2021, vormde straatintimidatie al een probleem. Bij een Bredaas meldpunt kwamen destijds al veel meldingen binnen over incidenten in het park, zoals naroepen, uitschelden en soms lichamelijk geweld. In 2024 nam de overlast in Park Valkenberg opnieuw toe. De gemeente zette extra boa's in en plaatste lichtmasten. Ook haalde ze bankjes weg om onder meer drugsdealers en hangjongeren te ontmoedigen.

In 2016 kampte het park al met flinke drugsoverlast . Bij een grote politieactie werden twee mannen opgepakt en harddrugs in beslag genomen in een huis aan de Academiesingel. Een huis dat volgens de politie fors bijdroeg aan de overlast in het park.

Waarom het probleem steeds terugkomt

"Ik hoor heel veel reacties van mensen die zeggen: doe er iets aan en druk die mensen uit het park weg. Die reacties vind ik heel terecht", vertelt wethouder Eddie Förster. Maar hij legt uit dat degenen die voor overlast zorgen dan een straat verder gaan of ergens in een woonwijk gaan zitten. "Een half jaar geleden zijn we meer aan het drukken geweest rondom het Stationsplein. Toen hebben we gemerkt dat met name verslaafden weer zijn verplaatst naar het Valkenberg. En nu zijn we daar weer meer aan het handhaven."

Het is volgens de wethouder niet zo dat je dit oplost met handhaven alleen. Boetes uitdelen aan mensen die geen vaste verblijf- of woonplek hebben, heeft volgens hem ook geen zin omdat die boetes toch niet betaald worden. "Dus wat we ook doen, is deze mensen letterlijk hulp geven. Maar niet iedereen wil geholpen worden", legt hij uit. Wat dan overblijft, is volgens hem boetes blijven geven en die laten opstapelen, zodat er juridisch mogelijkheden ontstaan om gedwongen hulp in te zetten.

Hoe nu verder?

Voorlopig blijft de gemeente handhaven. "Het feit dat de overlast zich kan verplaatsen, betekent niet dat we minder gaan handhaven", zegt de wethouder. Maar daarnaast kijkt de gemeente dus naar een persoonlijke aanpak voor bekende overlastgevers.

Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente wat er in het park zelf moet veranderen. Bezoekers kunnen daarvoor sinds deze week een enquête invullen. En dat is binnen één dag al duizend keer gebeurd. Het onderzoek richt zich niet alleen op de overlast van verslaafden, maar ook op straatintimidatie.

"Meisjes en vrouwen voelen zich structureel onveilig in het park", legt de wethouder uit. Daarom wordt onder meer gekeken waar betere straatverlichting nodig is. "We hebben jarenlang gedacht dat als we het hoofdpad zouden verlichten, het dan veilig zou zijn. Maar dat blijkt nu toch anders." Ook wil de gemeente met vrouwen en jonge meiden praten over welke plekken in het park zij als onveilig ervaren.