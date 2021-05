Meldpunt straatintimidatie slaat aan: ook reacties buiten Breda

Wachten op privacy instellingen... Eline en Joey zijn blij met het meldpunt (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit is waarom het meldpunt tegen straatintimidatie en discriminatie zo hard nodig is in Breda

Het meldpunt voor straatintimidatie in Breda - Intimideermijniet.nl - heeft in de eerste drie weken na de start 115 reacties opgeleverd. De meldingen uit Breda hadden vooral betrekking op ontoelaatbare situaties in Park Valkenberg en het stationsgebied. Er werden ook voorvallen uit Eindhoven, Tilburg en ander plaatsen in ons land aan de orde gesteld.

Meer dan de helft van de gemelde incidenten gebeurde overdag. Slachtoffers werden vooral nageroepen en uitgescholden voor 'kankerhomo' of 'vieze slet'. Een aantal keren werd ook lichamelijk geweld gebruikt.

Het meldpunt begon op 8 maart. Toen was het Internationale Vrouwendag. BO Diversity, dat het meldpunt initieerde, koos voor deze dag want het zijn vooral vrouwen die slachtoffer worden van intimidatie. Ook maken ze er vaak geen melding van. Het meldpunt heeft dit al in de eerste weken weten te veranderen.

Eén van de reacties van wat een vrouw in Breda-Zuid overkwam: “Ik werd erop gewezen dat de jurk die ik aanhad erg veel decolleté liet zien (of zoals hij het zei: lekkere tieten, mag ik ze aanraken). Toen ik snel doorliep werd er nog even door beide mannen gefloten en geroepen dat ik wel vriendelijker mocht zijn en toen reden ze weg.”

"Het is tijd om onze ogen te openen."

Veertig procent van de incidenten waarbij mensen op straat werden lastig gevallen, gebeurde toen het meldpunt er nog niet was. De melders vonden die ernstig genoeg om er toch melding van te maken. “Het is tijd om onze ogen te openen”, aldus Lieke Kuijper, algemeen directeur van BO Diversity en projectleider van Intimideer Mij Niet.

Inmiddels is al gesproken met burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda en de politie over eventuele vervolgstappen. Kuijper doelt onder meer op een betere beveiliging van het stationsgebied en Park Valkenberg.

De meldingen in Breda deden zich verspreid over de stad voor, al speelden de meest gemelde incidenten zich af in het centrum. In totaal 12 procent van de meldingen vond plaats in Park Valkenberg; ongeveer 9 procent rondom het station. BO Diversity houdt er rekening mee dat de avondklok en de sluiting van de horeca een rol spelen bij het aantal reacties.

"Samen maken we de straat veilig."

Mensen die hebben gemeld dat ze slachtoffer zijn geweest van duidelijk (seksueel) geweld, worden indien mogelijk benaderd met het advies aangifte te doen bij de politie. Maar Kuijper vraagt ook om meer solidariteit van de medemens. “Meerdere slachtoffers beschrijven dat tijdens de intimidatie, mensen keken en dat er niks van werd gezegd. Het slachtoffer voelt zich hierdoor niet gezien. Je kunt ook helpen door het als omstander te melden. Samen maken we de straten veilig.”

Soms loopt een bedreiging goed af. Zo werd een vrouw op de Havenmarkt in Breda gered door een onbekende man nadat ze door twee jongens was belaagd. "(...)het werd steeds onprettiger en op het moment dat ik in paniek begon te raken zag een onbekende man wat er aan de hand was en vroeg of hij met mij mee moest lopen, dat heb ik gedaan. Hij liep nog een extra straat mee en toen kon ik rustig naar huis fietsen. Dank aan de oplettende man”, zo meldde het slachtoffer.

