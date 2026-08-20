Chinook uit Gilze-Rijen helpt weer bij brand in België na eerdere problemen

De Chinook transporthelikopter van de vliegbasis Gilze-Rijen die woensdagavond achterbleef in België vanwege een technisch probleem is weer volledig inzetbaar. Dat meldt Defensie donderdagmiddag.

"Alle veiligheidstests zijn met succes doorlopen en de crew ondersteunt vanaf nu weer bij het blussen van de natuurbrand in België", schrijft de luchtmacht op X . Eerder donderdag werd al duidelijk dat onze zuiderburen weer een hulpverzoek hadden gedaan .

De helikopter was woensdag aan het helpen met het blussen van de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maar aan het eind van de dag bleek het toestel vanwege een technisch probleem niet terug te kunnen vliegen naar vliegbasis Gilze-Rijen. Op een beveiligde plek in België bleef het achter.

Brand ingedamd

In de Belgische Ardennen woedt sinds vrijdagmiddag de grootste natuurbrand ooit in het land. Al ongeveer drieduizend hectare aan veengebied is verwoest. Dit komt neer op zo'n 6000 voetbalvelden. De brand is sinds woensdag ingedamd, maar nog niet helemaal onder controle.

De Chinooks die helpen bij het bluswerk, nemen een zogeheten bambi-bucket mee. Deze enorme rode zak kan gevuld worden met 7600 liter water. Met behulp van speciaal getrainde brandweermensen wordt dit water gedropt op de brand.