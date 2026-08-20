Nog meer explosieven opgegraven op plek waar kinderen 16 granaten vonden

In het bosje in de wijk Speelheide in Best, waar afgelopen weekend zestien rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best donderdag naar omwonenden heeft gestuurd.

De rookgranaten werden zondag gevonden door vier kinderen die met een metaaldetector op pad waren. Na de vondst schakelden hun ouders de hulpdiensten in, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de munitie meenam.

Nog meer granaten

Naar aanleiding van die vondst liet de gemeente onderzoek uitvoeren op de plek waar de granaten werden gevonden. De explosieven die bij dat onderzoek werden gevonden, zijn opgeborgen in een afgesloten en beveiligde container. De EOD zorgt voor de verdere afhandeling.

De gemeente laat weten dat aanvullend onderzoek nodig is om vast te stellen of er mogelijk nog meer explosieven in de grond aanwezig zijn. Ook moet dat onderzoek duidelijk maken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Beveiligde locatie

Volgens de gemeente is er op dit moment geen direct gevaar voor de omgeving. De container met de gevonden explosieven staat tijdelijk op een afgesloten en beveiligde locatie aan de Hinkelbrits.

Rond de huidige wijk Speelheide werd tijdens Operatie Market Garden in september 1944 zwaar gevochten. Daardoor worden in het gebied nog regelmatig resten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.