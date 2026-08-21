Vrouw met verf bespoten in Den Bosch: man (41) twee weken langer vast

De 41-jarige man uit Den Bosch die dinsdag is aangehouden voor een mishandeling van een vrouw in juni blijft twee weken vast zitten. Dit heeft de rechter-commissaris donderdag besloten.

De vrouw fietste op 14 juni nietsvermoedend door Den Bosch, toen twee mannen haar klemgereden . Ze mishandelden haar, schreeuwden naar haar en bespoten haar met rode verf.

Volgens de politie zou de mishandeling te maken hebben met de discussie rond de komst van asielopvang in Engelen. Het onderzoek hierna loopt nog.

Eerder werd al een 43-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij is op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak.

Geen aangifte

Hoewel de vrouw geen aangifte wilde doen, pakten de politie en het Openbaar Ministerie de zaak toch op.