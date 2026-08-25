John de Bever startte zijn carrière in een gouden Porsche: ‘Geluk gehad’

John de Bever (61) heeft niks met Engelstalige muziek, dat verstaat hij niet. Dat zegt de volkszanger tegen Omroep Brabant als we zijn stemlijst voor de Top 1976 komen ophalen. Wie hij in zijn lijstje zet? “Ikzelf, ik ben natuurlijk de beste”, lacht John terwijl hij beseft dat hij de afgelopen vijftig jaar veel geluk heeft gehad als zanger.

Op 1 september bestaat Omroep Brabant vijftig jaar, daarom kan er tot en met woensdagavond gestemd worden op de 1976 (het oprichtingsjaar van Omroep Brabant) beste liedjes allertijden. Koninginnen van het levenslied

John de Bever wordt dinsdagochtend overvallen door de radio-dj’s van Omroep Brabant. Zijn man Kees is vergeten te zeggen dat ze langskomen om zijn stemlijstje op te halen. Of John is het zelf vergeten, dat zou ook kunnen. Op de bank in zijn appartement in Engelen hoeft hij niet lang na te denken over de beste muziek allertijden. “Corry Konings en Marianne Weber natuurlijk. Dat versta ik tenminste. Beiden zijn grootheden in Nederland, het zijn fenomenen in het muziekgenre waar ik van hou.” Maar naast deze twee koninginnen van het levenslied weet John nog wel twee toppers. “Frans Bauer en ikzelf.”

Artiesten van buiten de landsgrenzen komen niet op zijn lijstje. “Ik ken geen woord Engels”, zegt John op z’n Brabants. “Die buitenlandse nummers zijn vaak wel herkenbare liedjes van toen ik vroeger op de kermis rondliep. Maar ik heb geen idee wat ze zingen. Gouden Porsche

Zonder schaamte stemt John op zichzelf. “Dat ik de allerbeste ben dat weet iedereen al”, zegt hij met een enorme lach. “Nee, schei uit. Het is maar zingen en ik heb geluk gehad.”

Bioscoopfilm en soap voor De Bever De woonkamer van John en Kees de Bever was vorige week nog een filmset. De Bevers komen in maart 2027 met een eigen speelfilm. “Dat is zwaarder dan ik had gedacht. Ik speel liever vier potjes voetbal dan dat ik een film maak”, vertelt John. “Maar het is natuurlijk wel leuk als die film er straks is. Bijna dood en dan nog een speelfilm, wie had dat gedacht?” Ondertussen wordt de realityserie voor RTL5 ook weer opgenomen, die wordt uitgezonden in de weken voor de première van de bioscoopfilm.

Toen Omroep Brabant in 1976 begon, was John elf jaar en zong hij voorzichtig thuis in Berlicum. “Ik werd drie jaar later, toen ik veertien was, ontdekt door Pierre Kartner”, blikt hij terug. ‘Als ik later eens trouw’, werd in 1980 de eerste hit van de zanger. “Hij schreef drie singles en een lp. Ik stond twee jaar onder contract.” Met veel liefde kijkt John terug op die tijd. “In de goudkleurige Porsche van Pierre hebben we heel Duitsland, België en Nederland afgereden. Ja, geweldig.” Maar dan kiest John voor het voetbal, met de hoop dat hij later wel weer verder kan met zijn zangcarrière. “Dat is toevallig allemaal zo uitgekomen.” In 1997 werd John de beste zaalvoetballer van de wereld, nu kennen we hem als niet onverdienstelijk zanger en realityster.

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