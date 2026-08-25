Zanger JW Roy groeide op met regionale radio: ‘Rode draad door leven’

Zanger JW Roy (58) uit Waalre groeide dankzij zijn ouders op met Omroep Brabant. Ze streden 47 jaar geleden zelfs voor het behoud van de regionale omroep. “We zijn Brabanders in hart en nieren, dan help je”, vertelt de bekende zanger. De Brabantse radiozender loopt als rode draad door zijn kindertijd en muziekcarrière, toch is er ook kritiek.

In de achtertuin bij JW Roy thuis staat een schuur met daarin een studio. Geen gelikte studio met een enorm mengpaneel, maar gewoon een microfoon in een hoekje, een vloerkleed op de grond en een haardje. “Dit is mijn plek, hier zit ik songs te maken. Ik zit elke dag wel te tokkelen.” Van slager naar zanger

De mooiste songtekst die daar ooit is geschreven? Dat is volgens de zanger ‘Geboren Vrienden’, een nummer dat hij samen met jeugdvriend Frank Lammers schreef. “Hier komen we vandaan en hebben we d’r gevonden. Hoe we elkaar verstaan, ook als er niks wordt gezegd.” Het JW Roy horen zingen is natuurlijk mooier dan het te lezen…

“Volgend jaar leef ik officieel dertig jaar van mijn muziekcarrière. Dat is al geweldig”, zegt een trotse JW Roy. “Ik tokkel al vanaf mijn twaalfde. Vanaf dat moment voelde ik me muzikant. Ons pa en ons ma hadden een slagerij en die dachten dat ik het wel over zou nemen. Maar nee nee, ik werd muzikant. Dat vonden ze niet meteen iets.” Als zanger komt JW Roy al sinds de jaren negentig bij Omroep Brabant over de vloer, maar hij voelt zich al veel langer verbonden met de regionale zender. Volgende week al vijftig jaar.

Houdt Omroep Brabant in de lucht

Kleine Jan Willem was acht toen Omroep Brabant begon met uitzenden. “Thuis luisterden wij altijd. Wij hadden nog zo’n oude Philips-radio met van die grote knoppen, die altijd eerst moest opwarmen.” Vooral weerman Johan Verschuuren heeft een bijzonder plekje in het hart van JW Roy. “Ons pa en ons ma waren in hart en nieren Brabanders, daar komt die liefde vandaan.” Dat wordt helemaal duidelijk in 1979. Omroep Brabant is dan drie jaar oud en wordt bedreigd met opheffing. Brabantse artiesten komen in actie om dat tegen te gaan en maken een lp waarvan de opbrengst naar Omroep Brabant gaat. “Die ‘houdt Omroep Brabant in de lucht-plaat’ hadden we thuis, die draaiden we grijs. Ik weet dat nog omdat mijn hele familie fan was. Op zondag, waar we ook waren, luisterden we met de familie naar die plaat.”

Maar de speciale lp raakt zoek. “Door verhuizingen en de dood van ons pa en ma.” Op Marktplaats vindt hij een origineel terug. “Voor vijftien euro heb ik ‘m gekocht. Ik heb geen platenspeler, maar ik heb de plaat wel.” Gemoedelijk

Volgens JW Roy reist de regionale omroep mee in zijn carrière. “Ik was er al bij inde eerste studio aan de Heggeranklaan in een kerk in Eindhoven. Eigenlijk hoor ik een beetje bij het interieur”, zegt JW met een lach. Maar een beetje kritiek op Omroep Brabant heeft hij ook. “Het mag af en toe nog meer een Brabants karakter hebben. Zo hebben Groningen en Limburg hun eigen top 10. Mensen voelen dat ze meer hebben met het gemoedelijke, waar wij bekend om staan, en minder met het grote.” En dus blijft de regionale omroep belangrijk, in ieder geval voor JW Roy.

Top 1976 Onze radiocollega's rijden deze week kris-kras door de provincie op oude Puch-brommertjes. Ze halen stemmen op voor de Top 1976, onze dubbeldikke jubileumlijst met de mooiste liedjes allertijden. Je kunt zelf ook je stem uitbrengen. De lijst is vanaf 1 september te beluisteren op Omroep Brabant radio. Kijk en luister tot en met woensdag via radio en tv mee naar de Top 1976-tour door de hele provincie.

Tip van JW Roy voor de Top 1976:

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