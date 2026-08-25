Politie, OM en politiek: strafrechtelijk optreden bij snelwegblokkades
Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en justitieminister David van Weel treden voortaan in de regel strafrechtelijk op bij blokkades van snelwegen of het spoor. Die landelijke afspraak komt er na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Den Bosch, dat gebeurde tijdens de chaos rond het boerenprotest van 14 augustus.
Die dag gebeurde het ongeluk in de staart van een file op de A59. De file was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het boerenprotest in Den Bosch.
Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder aangegeven de tractoren niet tegen te houden, door het demonstratierecht.
Onduidelijkheid
Van Weel zei vorige week al dat hij wil dat er één landelijke lijn komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met tractoren op de snelweg. Na het ongeluk ontstond veel discussie en onduidelijkheid over de handhaving bij boerenacties. De politie kreeg veel kritiek, omdat ze niet zou hebben gehandhaafd.
"Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk", schrijft Van Weel dinsdag in een persbericht. "Ook moeten hulpdiensten er altijd door kunnen."
Ruimte voor uitzonderingen
Lokale bestuurders mogen wel kiezen om een uitzondering te maken op de landelijke afspraak. Het is uiteindelijk aan de lokale driehoek van burgemeester, OM en politie om te besluiten over het toestaan en faciliteren van demonstraties.
Het Openbaar Ministerie kondigde al eerder aan boeren met tractoren op de snelweg richting Den Bosch strafrechtelijk te gaan vervolgen.
Oproep aan demonstranten
De minister eindigt met een oproep aan demonstranten om geen snelwegen te blokkeren. "Dat zeggen wij tegen iedereen die wil demonstreren, van boeren tot klimaatactivisten", schrijft hij.
De afspraak lijkt dus ook te gelden voor snelwegblokkades van klimaatactivisten zoals Extinction Rebellion.