Politie, OM en politiek: strafrechtelijk optreden bij snelwegblokkades

Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en justitieminister David van Weel treden voortaan in de regel strafrechtelijk op bij blokkades van snelwegen of het spoor. Die landelijke afspraak komt er na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Den Bosch, dat gebeurde tijdens de chaos rond het boerenprotest van 14 augustus.

Die dag gebeurde het ongeluk in de staart van een file op de A59. De file was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het boerenprotest in Den Bosch. Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder aangegeven de tractoren niet tegen te houden, door het demonstratierecht. Onduidelijkheid

Van Weel zei vorige week al dat hij wil dat er één landelijke lijn komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met tractoren op de snelweg. Na het ongeluk ontstond veel discussie en onduidelijkheid over de handhaving bij boerenacties. De politie kreeg veel kritiek, omdat ze niet zou hebben gehandhaafd.