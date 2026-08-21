Justitieminister wil landelijke lijn tegen tractors op snelweg

Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke lijn komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Dat zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Precies een week geleden vond een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file op de A59. De file was ontstaan door tractors die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch.

Op dit moment mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe zij tegen tractors op de snelweg optreden, maar Van Weel erkent dat dit niet altijd werkt.

"Als je met een trekker in één kilometer al door verschillende regio's rijdt, dan snap ik de behoefte om daar iets meer van een landelijke lijn in te hebben", aldus Van Weel. Hij gaat hierover verder in gesprek met het Openbaar Ministerie en de veiligheidsregio's.

Het Openbaar Ministerie (OM) had al aangekondigd boeren met tractors op de snelweg strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens Van Weel was dat bericht "een eerste aanzet" tot een landelijke aanpak.

Dodelijk ongeluk

Vorige week ging het helemaal mis op de A59 bij Heesch. Die file was ontstaan door tractors die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Bij het ongeluk kwamen een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Oss om het leven. Ook vielen er zes gewonden. Zij werden na een dag uit het ziekenhuis ontslagen.

De politie heeft een 34-jarige bestuurster uit Nistelrode aangehouden. De vrouw wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel, dan wel de dood tot gevolg. Zij mocht na verhoor naar huis. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog, meldt de politie.