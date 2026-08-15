Politiebond: reflectie nodig op boerenacties na dodelijk ongeluk op de A59

Politievakbond ACP wil dat er met het lokale gezag wordt gereflecteerd op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch, na het dodelijke ongeluk dat vrijdag plaatsvond op de A59 bij Heesch. Dat ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.

De vakbond noemt het "diep en diep triest" dat er twee doden zijn gevallen, en wil dat wordt gereflecteerd "over hoe dit heeft kunnen gebeuren". Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder al aangegeven de trekkers niet tegen te houden, vanwege het demonstratierecht. ACP snapt kritiek op politie

De ACP zegt te snappen dat kritiek zich richt op de politie, omdat die niet zou hebben gehandhaafd. Maar volgens de politiebond stelt het lokale gezag, en dus de burgemeester, het handhavingsplan op. "De politie geeft slechts advies en beslist er zelf niet over", aldus de woordvoerder.