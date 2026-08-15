Politiebond: reflectie nodig op boerenacties na dodelijk ongeluk op de A59
Politievakbond ACP wil dat er met het lokale gezag wordt gereflecteerd op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch, na het dodelijke ongeluk dat vrijdag plaatsvond op de A59 bij Heesch. Dat ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.
De vakbond noemt het "diep en diep triest" dat er twee doden zijn gevallen, en wil dat wordt gereflecteerd "over hoe dit heeft kunnen gebeuren". Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder al aangegeven de trekkers niet tegen te houden, vanwege het demonstratierecht.
ACP snapt kritiek op politie
De ACP zegt te snappen dat kritiek zich richt op de politie, omdat die niet zou hebben gehandhaafd. Maar volgens de politiebond stelt het lokale gezag, en dus de burgemeester, het handhavingsplan op. "De politie geeft slechts advies en beslist er zelf niet over", aldus de woordvoerder.
Als het aan de ACP zelf ligt, vindt er bij toekomstige boerenacties meer handhaving plaats. Actievoerders die met tractoren de snelweg op gaan, dragen daarvoor uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid, zegt de woordvoerder. "De actievoerders kunnen zelf ook het risico inschatten en zich afvragen of dat slim is", stelt hij.
Reactie van Farmers Defence Force
Eerder vandaag zei vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) dat het verband tussen het ongeluk en de boerenacties niet terecht is. "We zijn er altijd voor dat het veilig en netjes verloopt, voor boeren en burgers. Maar op dit moment wordt een rechtstreeks verband getrokken tussen het protest in Den Bosch en het ongeluk", zei Ubels.
Een woordvoerster van de politie laat zaterdag weten dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog loopt. Het is nog niet duidelijk wanneer er meer informatie kan worden gedeeld. "Onze collega's gaan heel secuur te werk", aldus de woordvoerster. Bij het ongeluk raakten ook zes mensen gewond. Ook over de ernst van hun verwondingen wil de politie zaterdag nog niets zeggen.
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