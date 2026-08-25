Ernstige bedreigingen tegen politici: Klaas Dijkhoff komt in actie
Steeds meer lokale bestuurders krijgen te maken met bedreigingen en intimidatie. Stichting Voor Ons Nederland van Bredanaar Klaas Dijkhoff start daarom een nieuwe campagne. De stichting roept de samenleving op om zich hardop uit te spreken tegen bedreigingen en intimidatie.
Een campagnefilm laat zien wat lokale politici allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ze lezen de bedreigingen en intimidaties die ze krijgen voor aan hun ouders. "Pleeg zelfmoord alsjeblieft" en "Je moet publiekelijk opgehangen worden" zijn enkele van de teksten die voorbijkomen. Ze zorgen voor emoties bij de naasten van de politici.
Burgemeester Depla bedreigd
Ook burgemeester Paul Depla van Breda weet er alles van. "Soms word je in een mail verrot gescholden en worden allerlei verwijten gemaakt", zegt hij. "Soms reageren mensen in de comments bij berichten van bijvoorbeeld BN DeStem en Omroep Brabant. Daar zeggen mensen allerlei zaken over je."
Eerder dit jaar kreeg de Bredase burgemeester nog te maken met een doodsbedreiging. Supporters van NAC Breda hingen voor een wedstrijd tegen Feyenoord bij een café een spandoek op met de tekst "Depla dood".
Depla heeft in de loop van de jaren een dikke olifantenhuid gekregen. Maar de bedreigingen raken ook zijn familie. "Die maakt zich zorgen. Wat kun je nog meer verwachten? Wat doet dit eigenlijk en is het je allemaal wel waard?"
Aantal bedreigingen verdubbeld
Volgens Voor Ons Nederland is het aantal bedreigingen tegen lokale politici in vier jaar tijd verdubbeld. Bijna de helft heeft er al mee te maken gehad. Een op de drie lokale bestuurders noemt de meest recente bedreiging "zeer ernstig". Daarom wil de stichting dat de samenleving zich meer uitspreekt tegen bedreigingen en intimidatie.
"Als we allemaal op de bank zitten en tegen elkaar zeggen hoe erg het is dat een raadslid niet zelfstandig naar huis kan fietsen omdat hij een mening heeft, zeggen we dat in stilte", zegt Dijkhoff.
Volgens hem krijgen de hardste roepers en de mensen die bedreigen en intimideren daarmee vaker hun zin. "De mensen van goede wil, zoals raadsleden, wethouders en burgemeesters, gaan toch op hun woorden letten. Dat hoort niet in een democratie."
Effect op besluiten
Ook Depla merkt de gevolgen van bedreigingen en intimidatie bij raadsleden en wethouders. "Ze zeggen bijvoorbeeld: 'Ik waag me er niet aan om iets in het publieke debat te zeggen'. Of: 'Ik pas mijn bijdrage in de gemeenteraad aan en ik ben iets minder geneigd om voor dit besluit te stemmen'. Dan zie je dat bedreiging en intimidatie werkt."
Waardering uitspreken
De stichting roept in de nieuwe campagne op om bedreigde bestuurders te laten weten dat je hen waardeert, ongeacht de politieke partij of mening. "Stuur dat raadslid een berichtje dat je zijn of haar werk waardeert of laat een bloemetje bezorgen", zegt Dijkhoff.
Depla voelde zich in de tijd dat hij werd bedreigd, gesteund door de gemeenteraad en het college van Breda. "Ik was heel blij dat de hele raad en het college met elkaar opstonden om te zeggen: 'Dit pikken we niet'. Ongeacht de politieke achtergrond van degene die wordt bedreigd."