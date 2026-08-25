Ernstige bedreigingen tegen politici: Klaas Dijkhoff komt in actie

Steeds meer lokale bestuurders krijgen te maken met bedreigingen en intimidatie. Stichting Voor Ons Nederland van Bredanaar Klaas Dijkhoff start daarom een nieuwe campagne. De stichting roept de samenleving op om zich hardop uit te spreken tegen bedreigingen en intimidatie.

Een campagnefilm laat zien wat lokale politici allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ze lezen de bedreigingen en intimidaties die ze krijgen voor aan hun ouders. "Pleeg zelfmoord alsjeblieft" en "Je moet publiekelijk opgehangen worden" zijn enkele van de teksten die voorbijkomen. Ze zorgen voor emoties bij de naasten van de politici.

Burgemeester Depla bedreigd

Ook burgemeester Paul Depla van Breda weet er alles van. "Soms word je in een mail verrot gescholden en worden allerlei verwijten gemaakt", zegt hij. "Soms reageren mensen in de comments bij berichten van bijvoorbeeld BN DeStem en Omroep Brabant. Daar zeggen mensen allerlei zaken over je."

Eerder dit jaar kreeg de Bredase burgemeester nog te maken met een doodsbedreiging. Supporters van NAC Breda hingen voor een wedstrijd tegen Feyenoord bij een café een spandoek op met de tekst "Depla dood".

Depla heeft in de loop van de jaren een dikke olifantenhuid gekregen. Maar de bedreigingen raken ook zijn familie. "Die maakt zich zorgen. Wat kun je nog meer verwachten? Wat doet dit eigenlijk en is het je allemaal wel waard?"