Maarten van der Weijden overhandigt cheque van ruim 7 ton voor kinderkanker

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft woensdagochtend een cheque van 704.127 euro overhandigd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Dit geld heeft hij vorige week ingezameld met een grote zwemtocht, die hij door ziekte niet af kon maken.

De 45-jarige zwemmer uit Vught was van plan om 270 kilometer te zwemmen door 22 steden , van Vught naar Utrecht. Onderweg legde hij de tocht een keer stil, omdat hij last kreeg van misselijkheid en buikklachten . Hij hervatte de reis, maar stopte na 177 kilometer en 14 steden definitief , omdat de klachten verergerde en hij koorts kreeg.

'Resultaat van ons allemaal'

De opbrengst van de zwemtocht is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. De overhandiging stond eigenlijk voor vorige week zaterdag gepland, maar Maarten wilde eerst aansterken.

Maarten kijkt met trots en dankbaarheid terug op zijn allerlaatste zwemtocht. "Wat een bijzondere week hebben we achter de rug. De steun langs het water was geweldig: al die duizenden mensen die kwamen aanmoedigen, waaronder zoveel kinderen, dat gaf me elke dag een enorme boost. Dank aan iedereen die heeft aangemoedigd, gedoneerd of op een andere manier bijgedragen: dit is een resultaat van ons allemaal."